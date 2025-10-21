"Sinistra Italiana si divide per essere più capillare"

Si sono costituite ufficialmente le federazioni di Forlì e Cesena di Sinistra Italiana. Il convegno che ha portato alla divisione della federazione provinciale si è svolto lo scorso sabato 18 ottobre a Forlimpopoli. Nell’occasione sono stati nominati anche i due segretari: Marisa Fabbri per Forlì e Michele Bruzzi per Cesena. All’iniziativa ha partecipato Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra Italiana Emilia-Romagna, insieme a rappresentanti sindacali (era presente Maria Giorgini per Cgil Forlì-Cesena) e a rappresentanti del Pd, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e numerose associazioni del territorio.

"Rimaniamo una comunità politica. La scelta di costituire due federazioni – spiegano Fabbri e Bruzzi – risponde all’esigenza di una presenza più capillare e funzionale, radicata nei luoghi e nelle reti civiche locali, valorizzando la differenza dei territori e il lavoro comune maturato nell’ultimo anno". Le priorità del territorio: lavoro, casa, sanità, scuola, famiglie, diritti civili, ambiente e pace. "Più che un programma, rivolgiamo un invito a fare insieme: mettiamo insieme competenze, spazi e strumenti, costruendo campagne riconoscibili e continue nel tempo".