Sipario sui ’Mercoledì’. Ultima serata in centro

Dopo un’estate di importanti eventi che hanno visto migliaia di partecipanti e animato il centro di Forlì, arriva l’ultimo appuntamento della rassegna dei ’Mercoledì in Corso’ per il 2025. Stasera piazza Saffi, corso della Repubblica e piazza Cavour saranno teatro di esibizioni sportive e di ballo aperte a tutti, spettacoli musicali e teatrali di diverso genere, mercatini vintage e molte altre iniziative.

A partire dalle 19:30 al via un primo evento dedicato alla promozione di stili di vita sani attraverso una corretta alimentazione, promosso da Forlifarma Spa e della Farmacia Comunale Piazza Erbe. Nell’antistante piazza Cavour verrà allestito un gazebo aperto alla cittadinanza che offrirà un esame gratuito dell’emoglobina glicata, alla presenza di una naturopata professionista per consulenze mirate sull’alimentazione, oltre ad uno stand dedicato alla produzione agricola biologica delle aziende del territorio. Nello spazio davanti al municipio di piazza Saffi sarà presente un punto informazioni di Alea Ambiente. "Questo sportello – spiega la presidente Alea, Simona Buda – rappresenta uno strumento di comunicazione e dialogo con il territorio. Vogliamo essere più vicini ai cittadini ed ascoltarne le esigenze per fornire risposte puntuali, in modo da far crescere la consapevolezza e competenza nella corretta raccolta dei rifiuti".

Anche la chiesa di San Mercuriale sarà coinvolta nelle iniziative speciali per l’ultimo ’Mercoledì in Corso’ dell’anno: dalle 20.30 sarà possibile visitare all’interno dei locali della parrocchia la mostra ’Black Benin. Sguardi ai confini del tempo’. Organizzata dal Foto Cine Club di Forlì, la serie di scatti esposti racconterà il Benin, stato dell’Africa Occidentale, culla del vodoo e di una complessa tradizione di religione animista che venera spiriti, alberi, fiumi e natura. Le immagini raffigurano donne, bambini e uomini che cercano di sopravvivere, spiegano i due autori, in una realtà ostile in villaggi remoti e fuori dal tempo, che rivelano anche tradizioni arcaiche, ormai proibite, ma che in alcuni luoghi sono ancora praticate. "Un giro in questi paesi – sottolineano Barbara Taglioni e Moreno Diana – aiuterebbe ognuno di noi a limitare le nostre lamentele, la nostra litigiosità e a ricordare ed apprezzare quanto siamo fortunati ad essere nati in questa parte di mondo".

Infine, il Mercato delle Erbe e i Giardini Orselli di piazza Cavour si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, culmine di una stagione estiva caratterizzata da spettacoli ed iniziative di ogni tipo e per tutte le età. Tutta la zona ospiterà musica, bancarelle, arte, artigianato, vintage e cibo. Dalle 19 alle 22 via alla sfida di ballo promossa dalla scuola di danza ’Deep’n Dance’, con dj set e giuria professionale. Dalle 22 invece alla consolle i ’Corner in Bloom’, mentre a fare da contorno i dj Davide Castagnoli, dj Blond e il food truck di Bollicino dell’Osteria del Mercato. Tutti i locali commerciali della zona rimarranno aperti fino a tarda sera.