Sisma ’23, la richiesta del Senato: "Il Governo reperisca le risorse"

Ieri il Senato ha approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Roberto Rosso con la collaborazione dell’onorevole Rosaria Tassinari, che impegna il Governo – compatibilmente con le disponibilità finanziarie – a reperire le risorse necessarie per sostenere la ricostruzione dei danni subiti da cittadini, famiglie e imprese colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 sull’Appennino forlivese, in particolare Tredozio e Rocca San Casciano, territori già duramente provati anche dagli eventi alluvionali.

Spiega la deputata forlivese Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna: "Apprezziamo il lavoro svolto in Senato e siamo fiduciosi che il Governo saprà dar seguito a quest’impegno. Si tratta, infatti, di una risposta attesa e necessaria per tante comunità che hanno subito una doppia calamità e che chiedono ora risposte certe e tempi rapidi per la ricostruzione". L’ordine del giorno prevede che nei territori colpiti da entrambi gli eventi calamitosi vengano applicate misure analoghe a quelle già adottate per la ricostruzione post-sisma in altre aree del Paese, secondo quanto disposto dal decreto-legge numero 189 del 2016. L’obiettivo è garantire interventi efficaci, coordinati e privi di sovrapposizioni burocratiche, a tutela dei cittadini e delle attività produttive.

"Quest’atto parlamentare è frutto di un lavoro condiviso e attento alle esigenze del territorio – conclude Tassinari – e rappresenta un passaggio importante verso il riconoscimento del diritto alla ricostruzione per chi ha perso casa, lavoro e serenità. Forza Italia continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo affinché agli impegni seguano i fatti".

Quinto Cappelli