Sisma, nuovo sopralluogo : "L’emergenza finisce a novembre. Varare il decreto ricostruzione"

Si è svolto ieri un sopralluogo nei territori colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, con tappe a Tredozio, Rocca San Casciano e Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alla presenza dei tecnici della Protezione Civile nazionale, regionale e provinciale, sono stati analizzati lo stato degli interventi, le criticità ancora aperte e le prospettive di ricostruzione. La scelta delle località visitate risponde all’esigenza di rappresentare l’intero territorio interessato: Tredozio, tra i comuni più piccoli, ma duramente colpiti; Rocca San Casciano, centro di riferimento per la vallata; Castrocaro Terme e Terra del Sole, punto di aggregazione per la comunità locale.

All’iniziativa ha preso parte anche l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, che commenta: "Il prossimo novembre terminerà lo stato di emergenza e inizierà la fase della ricostruzione. Quindi è fondamentale che entro quella data venga varato il decreto ricostruzione, con lo stanziamento dei fondi necessari a ridare futuro e dignità a ciò che il sisma ha distrutto". La deputata ha richiamato l’attenzione sulle risorse già erogate ai cittadini e alle comunità: "Sono stati liquidati circa un milione e 180mila euro attraverso i contributi per i danni alle abitazioni, con un tetto massimo di 30.000 euro per famiglia. A Rocca San Casciano vi sono ancora 18 nuclei che percepiscono il contributo per l’autonoma sistemazione, segnale della necessità di proseguire con determinazione il percorso avviato". A Tredozio le famiglie ancora fuori casa sono circa il doppio.

Un passaggio è stato dedicato anche alle opere pubbliche di Rocca San Casciano, come spiega la deputata Tassinari: "Sono stati stanziati fondi per il recupero del cimitero, del bastione del Castellaccio e della biblioteca. Si tratta di interventi che restituiscono identità e servizi essenziali alla comunità, dimostrando che la ricostruzione riguarda tanto le famiglie, quanto i luoghi simbolo del nostro territorio". In conclusione, Tassinari ha ribadito la centralità del suo impegno istituzionale: "Ho sempre considerato prioritario garantire risposte rapide e concrete ai cittadini e agli amministratori locali. Continuerò a vigilare affinché Governo e Parlamento non facciano mancare il loro sostegno".