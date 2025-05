"Sistema pensato per i privilegiati"

Andrea Calmanti, 52 anni, è il titolare del ristorante-pizzeria ‘La Sosta’, storico locale in piazza Cavour. "La prendo con ironia, perché se guardiamo la situazione seriamente è un disastro. Arrivati a questo punto, siamo sempre più vicini a un sistema sanitario simile a quello americano, con la sanità a pagamento, dove chi può permetterselo si cura e gli altri restano indietro". Calmanti è netto sulla decisione della Regione di aumentare il costo di alcuni farmaci: "Stiamo andando alla deriva: presto sarà un Paese per pochi privilegiati. La salute è il bene più importante, e non si può scherzare sul benessere della gente – commenta –. Mi sembra che vada sempre peggio. I malati aumentano, altrimenti non avrebbero alzato i ticket. Per me è scandaloso".