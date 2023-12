Sit-in ambientalista in piazza contro il gasdotto Snam

Scendono in piazza oggi comitati e associazioni che si oppongono alla realizzazione del gasdotto ‘Snam Linea Adriatica’ da Sulmona a Minerbio. Le proteste si terranno in diverse città d’Italia, tra le quali anche Forlì: alle 10 di mattina, in piazza Saffi, in vista dei primi eventi natalizi in programma per la giornata di festa, si terrà un sit-in di protesta contro la realizzazione della maxi opera, considerata dai manifestanti "poco utile e fortemente impattante, quanto dannosa per l’ambiente".