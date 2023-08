"Situazione più pesante in Appennino con le frane"

Il territorio forlivese, specialmente quello collinare e montano, non fa eccezione da quello nazionale descritto dall’Uncem. Insieme ad alcuni sindaci facciamo una panoramica nelle tre vallate forlivesi del Rabbi, Montone e Tramazzo. Racconta il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Nel mio Comune ci sono delle zone in cui la copertura del segnale è completamente assente e in altre che si riceve a macchia di leopardo. Nella zona di Colmano e parte di Montemaggiore il segnale non si prende. Si tratta di un’ampia zona di campagna con un centinaio di famiglie e alcune imprese importanti, come l’agriturismo Gli Ulivi e il ristorante Da Gabriele". Per arrivare alla copertura telefonica della zona, il Comune di Predappio "sta lavorando con Lepida per risolvere il problema, possibilmente almeno entro il 2023". In altre zone dell’ampio comune del Rabbi, come fra Tontola e San Zeno, "esistono tratti scoperti", come pure nell’ampia zona di Porcentico. Con le strade provinciali e comunali fortemente danneggiate dalle frane causate dall’alluvione di maggio, la situazione è ancora più pesante.

Nella media e alta valle del Montone la situazione è simile. Racconta il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "Negli abitati di Portico e San Benedetto la situazione è buona. Bocconi ha qualche problema, perché nella case vecchie con muri spessi a volte bisogna uscire di casa per telefonare o andare vicino ad una finestra". Il territorio, specialmente nelle campagne, nelle valli laterali e nei monti, presenta più problemi.

Qualche esempio? Risponde il sindaco Monti: "La famiglia di Pian delle Tavole, ai piedi dei monti Gemelli, per comunicare col cellulare deve spostarsi sopra un monte vicino a casa. La stessa cosa vale anche per gli abitanti della frazione di Pianbaruccioli, sopra la cascata dell’Acquacheta".

Passando alla valle del Tramazzo la situazione non cambia, come spiega la sindaca di Tredozio, Simona Vietina: "Grazie ad un finanziamento della Regione, abbiamo installato recentemente una nuova antenna in località I Monti, ma dal lago di Ponte al passo del Tramazzo il segnale dei cellulari è muto". Osserva la sindaca di Tredozio: "Queste però sono zone molto frequentate dai turisti ed escursionisti, perché in parte anche all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Quindi, sarebbe bene, per la sicurezza di tutti, che fossero coperte dai segnali della telefonia mobile".

