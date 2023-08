Siulp in prima linea per i colleghi colpiti Raccolti 20mila euro Il Siulp ha organizzato una raccolta fondi per aiutare i poliziotti della provincia colpiti dall'alluvione di maggio, raccogliendo finora 20.000 euro. È ancora possibile donare fino al 30 agosto. Ringrazia anche i volontari e le istituzioni che hanno permesso di tornare alla normalità.