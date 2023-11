Slang di Romagna, incontro sul dialetto

Si va alla ricerca dello Slang di Romagna nell’incontro, che fa parte della rassegna culturale promossa da Auser, in programma questa sera alle 20,45 nella sede di via Ho Chi Min 28. Sarà l’occasione per scoprire o far tornare alla memoria modi di dire della cultura popolare, ma anche per conoscere storie e racconti della tradizione. Saranno proiettati anche alcuni video, realizzati dall’ Istituto Friedrich Schürr a partire dal 2017, che mettono in scena il confronto – scontro tra un nonno e i suoi nipoti su lingua e dialetto e, per risolvere i vari dilemmi linguistici, alla fine ci si interfaccia con un esperto in dialetto romagnolo. Inoltre, di volta in volta, accanto alla famiglia, compaiono altri personaggi, fra cui alcuni nomi famosi come Raoul Casadei, Roberto Mercadini, Maria Pia Timo (nella foto), e alcuni esperti di inglese e francese. Brevi e divertenti, questi video propongono la conoscenza etimologicamente corretta del dialetto romagnolo. In tutto le clip prodotte sono una novantina e possono essere viste sul canale YouTube dell’istituto sotto il titolo di Romagna Slang a treb. Alla serata parteciperanno dal vivo anche alcuni attori delle clip video. Al termine, è previsto un momento conviviale. Ingresso libero e gratuito.

Matteo Bondi