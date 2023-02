Smontati due nuovi lampioni: "Erano storti"

Nella mattinata di ieri sono stati smontati due dei lampioni di piazza Saffi a Forlì, due di quelli appena rimessi a nuovo grazie all’opera di restauro avviata dall’amministrazione comunale. "Sono stati smontati perché storti – spiega l’assessore al patrimonio, Vittorio Cicognani –, ce n’eravamo accorti subito e abbiamo segnalato la cosa alla ditta che adesso provvederà a rettificarli e rimontarli. Naturalmente il Comune non spenderà nulla per questo servizio che era già compreso nel lavoro affidato". Uno dei due lampioni smontati è quello che fu tragico teatro della strage della banda Corbari durante l’occupazione nazifascista e che portava la targa a ricordo dell’episodio. "La targa infatti non era stata montata – continua Cicognani –, proprio perché il lampione doveva essere smontato. Non appena tornerà, presumibilmente attorno a metà marzo, la targa tornerà al suo posto". Sempre in piazza Saffi da domani dovrebbero tornare al loro posto le tende dei portici del palazzo comunale; i lavori potrebbero proseguire anche il giorno dopo.

ma. bo.