Smottamenti e crolli, decine di strade chiuse Ecco l’elenco di tutti i punti critici

Sono decine le strade dell’entroterra forlivese chiuse o parzialmente inagibili a causa di frane, crolli e smottamenti. La statale 67 è interdetta al traffico presso Dovadola (km 168-170), Rocca S.Casciano (km 163) e Portico (146-148 e 154). In base all’aggiornamento fatto dall’amministrazione provinciale, nel primo pomeriggio di ieri, il divieto di transito – eccetto per i mezzi di soccorso e i veicoli autorizzati – riguardano la Bidentina (Provinciale n.4) dal km 55,5 al km 24; la Provinciale n.3 San Zeno-Predappio dal km 15 al 27,5 (siamo nella valle del Rabbi); la Provinciale n. 22 ’Busca’ (da Portico a Tredozio) dal km 0 fino al km 13. Stesse restrizioni al traffico per la Provinciale 24 ’Forche’ dal km 0 al km 5,7 (da San Zeno a Galeata), per la ’20’ Tramazzo-Marzeno (dal km 0 fino al 16) e nella strada n. 26 ’Carnaio’ dal km 12+600 al km 12+650; su quest’ultima arteria non si può circolare anche dal km 0 al km 9,6.

Il divieto di transito per tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, persistono poi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in un altro gruppo di strade. Partiamo dalla Provinciale n. 21 ’Trebbio’ dal km 1 al km 12,5, quindi la 25 ’Valbura’ (Premilcuore-Bocconi, dal km 2,5 al km 11,7), passiamo quindi alla Provinciale 47 ’Predappio-Rocca San Casciano dal km 0 fino al km 8,3. Non si può transitare poi sulla strada n.48 ’Teodorano’ (collega Meldola a Borello) dal km 0 al km 17,6 e lungo la Provinciale 54 ’Baccanello’ – congiunge Predappio Alta a Pieve Salutare – dal km 0 al km 8,8. Traffico interdetto anche sulla 55 ’San Benedetto Marradi’ (collega San Benedetto in Alpe alla zona di Marradi) dal km 0 al km 8,1; la 66 ’Casale’ (da Modigliana verso Brisighella) dal km 0 al km 5,1; la Provinciale 68 ’Voltre’ (da Cusercoli verso Linaro) dal km 5 al km 9.

Stop al traffico anche nella Provinciale 76 ’Civorio’ (da Civitella conduce a Civorio) dal km 0 al km 15,5, la 81 ’Trebbio-San Savino’ (dal Monte Trebbio al Monte Castellaccio) dal km 0 al km 7,8; la Provinciale 83 ’Polenta’ (da Polenta a Fratta Terme) dal km 5,3 al km 5,4; la 86 ’Tramazzo’ (da Tredozio fino ai pressi del Colle del Tramazzo) dal km 0 al km 14,7; la 102 ’Giaggiolo Piandispino’ dal km 0 al km 0+100, la 104 fra Dovadola e Monte Colombo dal km 0 al km 10,5 e la 129 che da Modigliana porta a Rocca San Casciano dal km 0+300 al km 18,8.