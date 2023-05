Smurtfit, innovativa vaschetta in carta

Smurfit Kappa Italia a Macfrut 2023, a Rimini, ha presentato la gamma di vaschette a base carta

Safe&Green® con la nuova soluzione Atmos ad atmosfera protettiva e le carte speciali per l’ortofrutta. La multinazionale del packaging a base carta con 26 siti produttivi (tra i quali quelli di Forlì e Capocolle) punta a innovative soluzioni. La vaschetta Atmos è in grado di conservare i cibi in atmosfera protettiva abbattendo l’utilizzo dei materiali plastici dell’80-90%. La base e la flangia che ne

aumenta la resistenza sono in cartoncino, rivestite e saldate da un film in polietilene: lo stesso materiale che, termosaldato, richiude e sigilla la vaschetta una volta inserito il

prodotto. In questo modo viene garantita l’atmosfera protettiva che assicura

all’alimento una maggiore durata.