Soccorritori in ambulanza. Lattuca difende la scelta:: "Pochi e per casi non urgenti"

Enzo Lattuca (foto), presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (organo che riunisce i Comuni per coordinare le politiche socio-sanitarie) e sindaco di Cesena, interviene dopo le polemiche sollevate da alcuni esponenti politici e sindacali riguardo alla riduzione degli infermieri a bordo delle ambulanze nel periodo estivo. "La Conferenza – spiega – non è stata coinvolta perché non si tratta di un progetto sperimentale, ovvero non è un tentativo di verificare se il servizio possa funzionare senza la presenza degli infermieri, ma di una decisione presa in risposta a una contingenza: la carenza di personale sanitario. Non si tratta, dunque, di una misura finalizzata al contenimento dei costi".

Da anni, nel periodo estivo, l’Ausl potenzia il servizio di emergenza, aumentando il numero delle ambulanze da 45 a 54. "A partire dal primo giugno, solo quattro di queste – una per ciascuna città capoluogo – saranno dotate solo di un soccorritore e saranno destinate esclusivamente alla gestione dei codici meno gravi. In Romagna, tutte le ambulanze sono attualmente fornite di personale infermieristico, una peculiarità che distingue il territorio rispetto ad altre realtà, come ad esempio Reggio Emilia, dove è invece frequente la presenza di soli soccorritori a bordo. È un modello organizzativo di cui andiamo fieri – sottolinea Lattuca – e sul quale non intendiamo fare alcun passo indietro".

In un comunicato la Uil aveva espresso dubbi sulla reale temporaneità della misura, temendo che il nuovo assetto potesse trasformarsi in una soluzione definitiva. "A dimostrazione che non si vuole aprire una breccia destinata ad allargarsi, l’Ausl ha sottoscritto un contratto con la Croce Rossa Italiana fino al 31 agosto chiedendo il potenziamento del personale. Parliamo di professionisti formati e accreditati con cui già ampiamente l’Azienda collabora in rete". La sigla sindacale ha evidenziato anche il rischio di una progressiva esternalizzazione del servizio: "Non possiamo parlare di privatizzazione perché, se così fosse l’utilizzo dell’autoambulanza sarebbe a pagamento e invece non è così", aggiunge Lattuca. "È chiaro che non si tratta di una scelta ideale, ma l’alternativa sarebbe stata rinunciare al potenziamento delle ambulanze durante l’estate. Quello che bisognerebbe chiedersi è perché l’Ausl Romagna sta cercando di assumere 160 infermieri senza riuscirci. Il vero nodo – conclude – è la scarsa attrattività della professione per i giovani, dovuta anche a retribuzioni non adeguate".

Al sindaco di Cesena si aggiunge anche la consigliera regionale del Pd, Valentina Ancarani. "Le dichiarazioni degli esponenti della destra locale su presunti tagli all’impiego degli infermieri sono un’operazione strumentale, costruita ad arte per mascherare le vere responsabilità politiche. Di fronte a un sottofinanziamento cronico da parte del governo, l’Emilia-Romagna sta portando avanti una riforma che intende rafforzare il servizio sanitario pubblico – dichiara –. Per farlo, è fondamentale coinvolgere tutti gli attori del sistema. Basta narrazioni pretestuose".

