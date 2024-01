Soccorso alpino, in un anno 141 interventi

Sicurezza in montagna, la stazione Monte Falco del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico ha fornito i dati dell’attività svolta in tutto il territorio romagnolo e in particolare in Appennino. Sono stati 141 gli interventi tra cui 35 in ambito di protezione civile, 5 di ricerca dispersi, 33 missioni in elicottero tra cui 12 con EliRavenna munito, come l’elicottero di Pavullo, di verricello. Sono stati utilizzati 703 soccorritori per 4.787 ore con una media di 5 volontari ad intervento. Precisano il Capo stazione Valerio Gualtieri di San Piero in Bagno, il vice capo stazione vicario Massimo Lucchi di Borello e il vice capo stazione Marco Lippi di Forlì responsabili per il triennio 2024-2026 della stazione: "Gli interventi sono così suddivisi: caduta 43%; perdita orientamento 18%; incapacità 11%; malore 10% e altre tipologie il restante. Gli incidenti riguardano per il 34% escursionisti, il 14% escursionisti in mountain bike, il resto fungaioli, cacciatori e arrampicatori. Per il 96% si tratta di italiani e nel 4% troviamo persone del Marocco, Russia, Algeria, Brasile, Ecuador, Germania. L’età media delle persone coinvolte è così suddivisa: 70/80 anni 28%; 60-70 anni 18%; 50/60 anni 15%; 30/40 anni 12%; 20/30 anni 8%; over 80 anni 4% e 0/20 anni 6%. I maschi rappresentano il 65% e le femmine il 35%. I mesi con più interventi sono stati maggio (35%), luglio (14%; agosto (11%); gennaio (10%); febbraio (7%) e ottobre (6%)". Il gruppo di volontari che poi sono diventati tecnici del Soccorso alpino sono stati riconosciuti formalmente nel 1986 e nel 1994 alla stazione è stato assegnata la denominazione Monte Falco. I tecnici del soccorso effettuano, gestiscono e coordinano ricerche di dispersi e persone infortunate o in pericolo su tutto il territorio della Romagna, dalla valle del Conca all’Imolese, e in particolare operano negli ambienti di montagna e del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Il personale è motivato e sottoposto periodicamente a visite mediche e a corsi di formazione. Presente in tutte le situazioni quando è richiesto dalla catena di comando della Protezione civile provinciale operano dalla pianura alla collina e alla montagna.

La stazione può contare, attraverso convenzioni specifiche, sul supporto di Romagna Acque (dove hanno al Centro operativo di Capaccio di Santa Sofia una sede operativa oltre a contare su un eliporto adatto anche al volo notturno) e del Parco nazionale. "La nostra è un’attività appagante, stimolante, faticosa – conclude il capo stazione Gualtieri –, ma il mio pensiero va alle famiglie dei soccorritori. Senza di loro sarebbe impossibile fare quello che facciamo. A loro va il mio ringraziamento".

Oscar Bandini