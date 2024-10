Soccorso alpino:: "Tanti interventi, siate più cauti"

Andare preparati, questo è l’appello del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia Romagna dopo il ripetersi in questo inizio di autunno di ripetuti e numerosi interventi. Un invito deciso alla sicurezza da parte dei tecnici che in ottobre sono stati chiamati a soccorrere in particolare fungaioli infortunati o che si erano persi nei boschi e in foresta. anche a causa delel nebbie. "Quando usciamo di casa e ci rechiamo alla ricerca di funghi dobbiamo tenere a mente alcuni suggerimenti – scrive la nota del Soccorso alpino regionale – che sono validi sia che ci troviamo su un percorso che conosciamo sia che ci troviamo in un luogo sconosciuto: bisogna essere adeguatamente preparati al percorso che intendiamo svolgere, avere nello zaino gli indumenti per ripararci in caso di maltempo e assicurarci di avere lo smartphone carico. Tutti elementi validi anche per chiunque si rechi in ambiente montano per fare un’escursione".

Ad esempio nell’Appennino romagnolo la stazione Monte Falco nell’ultima settimana è stata chiamata ad operare nell’ambito di ricerca di piú fungaioli dispersi: chi aveva smarrito il sentiero, chi aveva riportato dei traumi durante l’escursione e quindi non poteva fare rientro in autonomia, chi aveva mancato il rientro nei luoghi stabiliti all’inizio della propria escursione. Domenica 6 ottobre la stessa stazione è stata preallertata due volte per il mancato rientro di fungaioli presso il massiccio del Monte Comero, mentre lunedí 7 ottobre è giunta la chiamata per il mancato rientro di un 80enne che era uscito a funghi ma la sera non aveva fatto ritorno: l’evento e accaduto in località Osteria Nuova nel Comune di Portico San Benedetto in Alpe.

Ancora, l’8 ottobre sono stati tre i dispersi che i tecnici della stazione monte Falco hanno dovuto ricercare in zona Campigna - Fontanelle. "Partite organizzati sia con il necessario nello zaino che con cartine a seguito e smartphone carichi controllando – suggerisce il capo stazione della Monte Falco, Valerio Gualtieri – se nel luogo in cui ci si reca c’è copertura telefonica ma soprattutto non inoltratevi nei boschi da soli e quindi non dividetevi quando si è in gruppo". "È sicuramente meglio avere nello zaino un fungo in meno – aggiunge – e far rientro a casa senza alcuna problematica sanitaria che potrebbe insorgere se ci trovassimo in una situazione pericolosa". Quando una persona si perde o si procura un trauma di qualsiasi natura si innescano procedure che coinvolgono più forze di intervento: Soccorso Alpino, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigli del Fuoco, Protezione Civile, 118, elisoccorso, con un ingente e costoso spostamento di persone, mezzi, risorse e tecnici specializzati opportunamente addestrati.

Oscar Bandini