Soccorso con Dae: tre lezioni

Castrocaro Terme e Terra del Sole è un Comune cardioprotetto: lungo l’asse viario principale sono infatti installati defibrillatori automatici esterni (Dae) ad accesso pubblico H24. Per garantire il corretto utilizzo dei dispositivi da parte dei cittadini, l’Amministrazione promuove tre nuovi incontri gratuiti. Le lezioni sono tenute dai volontari della Croce Rossa Italiana, per iscriversi è necessario inviare una mail a coordinatore.castrocaro@criforli.it o un messaggio Whatsapp al 334.9413553. Gli incontri sono: martedì 18 marzo alle 19 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole; giovedì 20 alle 19, nel teatrino di Pieve Salutare; sabato 22 alle 15.30 nella biblioteca comunale di Castrocaro. Lezioni che consentiranno agli utenti di apprendere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e le nozioni fondamentali per la gestione di un’emergenza del soccorso cardiaco.