Società di Mutuo Soccorso, domenica il rinnovo delle cariche

In vista dell’assemblea generale per il rinnovo delle cariche e del pranzo sociale di fine mandato, in programma domenica, il Consiglio direttivo della Società di Mutuo Soccorso di Tredozio traccia un bilancio degli ultimi tre anni. Raccontano Valerio Pierazzoli e Gianfranco Alpi, presidente e segretario della Società sorta nel 1883 "per dare una risposta adeguata alle richieste dei molti indigenti": "Ora si occupa di organizzare viaggi (350 nel 2023) per trasportare anziani e non solo, presso strutture socio-assistenziali e sanitarie distanti dal paese. Lo scorso 31 dicembre i tesserati erano 372, i nuovi iscritti 37, 29 le cancellazioni per decessi (+ 8 rispetto al 2022, su 1.100 abitanti)". La Società gestisce anche la biblioteca comunale. Aggiunge Alpi: "Durante il triennio appena trascorso è stato ricordato il 140° della sua costituzione, omaggiando l’avvocato Luigi Bonfante, morto nel 2023 e da sempre pilastro". I dirigenti "hanno privilegiato i contatti con gli alunni per divulgare i valori dell’associazionismo e del volontariato, in particolare quelli in favore della popolazione anziana e bisognosa". I ragazzi di terza media hanno realizzato un elaborato scritto, "con risultati lusinghieri". Non sono stati trascurati neppure l’aspetto ludico e le storiche gite dei soci. "L’Associazione – conclude il segretario – si è resa utile nel periodo delle emergenze con trasporti e aiuti alla popolazione". Il presidente Pierazzoli esorta tutti "a compiere ogni sforzo per sostenere i servizi socioassistenziali di cui la comunità ha bisogno".

q.c.