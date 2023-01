Società sommersa da un mare di debiti

La Dentix Italia srl è stata dichiarata fallita nel novembre 2020 dal Tribunale civile di Milano. In Italia, stando a quanto era stato reso pubblico dal Tribunale di Milano, quando aveva concesso il concordato preventivo (nel luglio 2020), la situazione patrimoniale del gruppo in Italia nel 2019 presentava un indebitamento di 66.756.925 euro a fronte di 29.881.280 euro. Per quanto riguarda il debito che i pazienti hanno contratto con le finanziarie, Federconsumatori spiegò che "abbiamo già iniziato a raccogliere i primi mandati per i ricorsi all’Arbitro bancario finanziario". A Forlì sono decine i pazienti rimasti senza cure e con impianti a metà.