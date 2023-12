Soddisfazione dai sindacati

"Valutiamo positivamente l’incontro con Forlì Airport Italy avvenuto nei giorni scorsi, in cui abbiamo convenuto che il piano di sviluppo industriale sia accompagnato da una ripresa strutturata delle relazioni sindacali, volte al consolidamento dell’occupazione, alla sua qualità e alla sicurezza in tutto il sedime aereoportuale": lo affermano in una nota Cgil Forlì-Cesena, Cisl Romagna e Uil Forlì, che aggiungono: "Riaffermiamo l’importanza strategica di questa infrastruttura, oggi ancora di più dopo la conferma che Forlì è sito di interesse nazionale nel Piano Nazionale Aeroporti".