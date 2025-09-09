Sofia, una nuova promessa della canzone. Dopo il Collincanto vince il Gallo d’Oro

È forlivese la nuova promessa del canto romagnolo. Si chiama Sofia Paolini, ha 14 anni (15 a dicembre) e a fine luglio, dopo la vittoria al concorso Collincanto 2024 a Bertinoro, si è aggiudicata il primo premio al Festival Canoro Gallo d’Oro nel paese marchigiano di Petriano (vicino a Urbino), una manifestazione storica che dal 1966 scopre e valorizza nuovi talenti e voci emergenti.

"Ho iniziato a studiare canto a 7 anni alla scuola FourMusic di Forlì, guidata dalla mia grande passione per la musica e da lì non ho più smesso – racconta Sofia –. Adesso continuo a studiare sia da solista sia con la mia band, Seven Even, e poi pianoforte con Andrea Missiroli di Cosascuola music academy".

Proprio con i Seven Even, la giovane forlivese partecipa ad altri concorsi sul territorio, come uno recente interno all’accademia InArte, in cui i ragazzi hanno presentato un loro brano inedito, e un altro tenutosi mercoledì 3 settembre al Circolo Arci Asioli, dove si sono classificati terzi.

"Sono venuta a conoscenza del concorso a Petriano, dove mi sono aggiudicata il Gallo d’Oro, grazie ad altri amici che condividono il mio stesso interesse per il mondo della musica e dopo le prime audizioni sono passata alle finali – spiega ancora Sofia –. Ho deciso di esibirmi con ‘The Grudge’, un brano di Olivia Rodrigo, cantautrice statunitense a cui sono molto affezionata, perché tutti i suoi pezzi mi trasmettono delle emozioni intense ed è quindi per me semplice cantarli: mi immedesimo sempre nelle situazioni e nelle sensazioni che descrive".

Poi la gioia per il successo: "È stata una vera sorpresa ed emozione sentire il mio nome pronunciato al primo posto, considerando il talento di tutti i partecipanti e il fatto che partecipo principalmente per divertirmi, più che per vincere".

Tra pochi giorni Sofia Paolini ritornerà ovviamente dietro ai banchi, al Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, dove frequenterà il secondo anno, ma proseguirà parallelamente a portare avanti anche la sua passione per il canto, che vede rimanere stabile nel suo futuro: "Lavorare professionalmente nella musica sarebbe il mio sogno, infatti sto pensando di continuare i miei studi verso il conservatorio. Intanto – conclude la promessa del canto –, andrò avanti a partecipare ai concorsi del territorio".