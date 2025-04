Sogesid: 62 interventi . Sindaci a confronto sulle tempistiche

Cosa ne sarà dei tanti interventi di messa in sicurezza del territorio e ricostruzione post alluvione affidati alla società di stato Sogesid? A questa domanda si è cercato di dare una risposta in un incontro, tenutosi ieri in Povincia, tra gli ingegneri della Sogesid e i sindaci interessati. Presenti, oltre a Lattuca e al vicepresidente, Roberto Cavallucci, c’erano Gianluca Loffredo della Struttura Commissariale, Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e Aldo Sibilia, direttore program management di Sogesid, insieme agli ingegneri del gruppo di progettazione della Società di Stato. Nell’incontro sono stati analizzati gli aspetti progettuali e le tempistiche di realizzazione di 62 interventi sull’intero territorio provinciale, per un importo complessivo di oltre 175 milioni.

Dodici i Comuni presenti, con amministratori e tecnici: Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bertinoro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Modigliana e Tredozio del territorio forlivese. "Durante l’incontro odierno, sono stati presentati ai sindaci i piani operativi per gli interventi post-alluvione – dichiara Sibilia –. Abbiamo illustrato le attività già espletate dalla Sogesid, dando evidenza anche delle procedure amministrative messe in campo per la gestione dei progetti. Un aspetto fondamentale è stato il confronto con gli amministratori sui tempi di realizzazione e sull’avanzamento dei progetti, in vista delle conferenze dei servizi che saranno convocate nei prossimi mesi e del rispetto della milestone di giugno per gli interventi finanziati con fondi Pnrr".