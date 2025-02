Sogni che si avverano. Se trovarsi è stata una fortuna, la vera magia è non perdersi

Caro Tati, volerti bene, amarti, in ogni momento è come passeggiare in un fiorito campo di girasoli dove mi permetti di rifugiarmi per affrontare ogni difficoltà e quel bellissimo campo non sfiorisce e non sfiorirà mai. La tua Tati

***

Da Irene per Gio È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore. Per sempre complici, complici per sempre.

***

Maicol, sei il motore dei miei pensieri, l’asse dei miei sorrisi, la mia coincidenza, il risultato di una forza maggiore da 14 anni insieme. Se trovarsi è stata una fortuna, la vera magia rimane non perdersi. Ti amo, Erica

***

Per Denis A te che ci regali ogni giorno più di un motivo per sorridere... A te, padre attento e premuroso... A te, marito sempre presente... A noi, alla nostra splendida famiglia, a quello che siamo e quello che, solo insieme, saremo... Mano nella mano, occhi negli occhi... Ti amiamo immensamente... Rita, Liam ed Ethan

***

Questo è il mio primo San Valentino dopo tanto tempo…grazie perché arricchisci la mia vita, per le partite ad Uno, le giornate in montagna, le risate, la panna cotta, il tuo amore, la tua pazienza, la tua forza, la tua coerenza, la tua resilienza. Grazie per far parte della mia vita. Buon San Valentino Massimo! Cristina

***

Per Barbara da Valentino Qui stavamo aspettando il nostro principe Leonardo te lo ricordi ? Dall’emozione era un solo cuore che batteva, un sogno, ricordo ancora quei momenti indelebili, tutto questo è solo grazie a te amore mio, credo di essere sempre più innamorato di te, ci sono momenti no ahimè nel corso della vita inutile negarlo sarebbe impossibile il contrario ma grazie anche a questi periodi credo ancor di più che il nostro amore faccia la differenza dove ogni ostacolo lo abbiamo superato assieme, uniti sempre, ah dimenticavo cosa non meno importante, non potevo desiderare una mamma migliore per il nostro figlio, sei una donna speciale. Ti amo

***

Mio dolce amore Roberto, in questa giornata dedicata all’amore, voglio scriverti un messaggio dettato dal mio cuore. Ricordo il nostro primo incontro a Terra del sole, è inciso nella mia mente il modo in cui i tuoi occhi brillavano dietro un bicchiere di vino e il tuo sorriso fra l’incredibile e lo stupito! ( Bacco complice)! Da allora, ogni istante trascorso insieme, è diventato un ricordo prezioso, e non posso fare a meno di sorridere pensando a tutte le avventure, i viaggi, le sfide che abbiamo affrontato insieme. La tua presenza nella mia vita, è diventata gioia e vitalità. Oggi, come ogni giorno, desidero prometterti che continuerò a nutrire il nostro amore con la stessa dedizione e... pazienza, nella speranza di continuare a costruire un percorso segnato da momenti sereni ed indimenticabili. Buona giornata di S. Valentino che sia per 365 giorni, mesi ed anni! Con amore Costanza

***

Per Enzo Ubi tu... ibi ego Con amore tua moglie Susanna

***

Cara Alessandra, Buon San Valentino! Oggi è il giorno perfetto per ricordarti quanto sono fortunato ad averti al mio fianco, nonostante i miei piccoli (e grandi) errori. Come quelle volte che ho bruciato la cena o aggiunto troppo sale... o quando ho dimenticato il nostro anniversario (ops!). Ma nonostante tutto, tu sei sempre lì, con il tuo sorriso e la tua pazienza infinita. Grazie per essere la mia roccia, la mia compagna e la mia migliore amica. Prometto di continuare a migliorare (o almeno di provarci!) e di farti ridere con le mie disavventure. Con tutto il mio amore (e un pizzico di ironia), Giuseppe

***

A Michela da Roberto Il nostro meraviglioso viaggio prosegue da oltre 26 anni vivendo di emozioni e non di regole, perché un cuore smemorato è un cuore avaro. Tu Michela non sei quella che dà o riceve amore, tu sei l’amore.

***

Da Appia per Mirco Tu, che hai fatto del mio fardello un piccolo cestino, portandone il peso con me. / Tu, che nella rabbia furiosa, hai portato nel mio cuore una risata. / Tu, che hai ragione, anche quando non voglio dirtelo. / Tu, che sei mio marito ed io son tua moglie. / Tu, che sono fiera di amare, oggi e sempre.

***

Da Stefano a Vanessa Mia piccola baby, voglio solo ringraziarti di esistere e di starmi così vicino con tutto il tuo immenso amore.

***

Da Paola a Gabry Amor mio è così difficile amarsi tra le onde che ti spingono da una parte all’altra, ma nel tempo vissuto accanto e nelle cose costruite, ritrovo ogni giorno quella incredibile energia che l’incontro con te mi ha donato.

***

Buon San Valentino al sorriso più bello che uno possa ricevere al mattino assieme ad un ottimo caffè per iniziare la giornata con entusiasmo. Massimo

***

Da Sara a Rosario A te che hai colorato la mia vita buon San Valentino.

***

Da Patrizia per Gianni Auguri di Buon San Valentino.