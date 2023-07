"Sogno di fare un master sull’autismo"

Ilaria Cimatti si è diplomata con il massimo dei voti all’Istituto professionale ’Ruffilli’ di Forlì nel corso con indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Ilaria, hai conseguito la maturità con 100 quindi con il massimo profitto. Perché avevi scelto questa scuola?

"Ho scelto l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale perché offre l’opportunità di frequentare il corso per Oss per diventare Operatori Socio Sanitari".

Quali sono le caratteristiche di questo corso?

"E’ un corso che permette di fare molte esperienze, a partire dai tirocini fino alle ore teoriche in classe con il supporto di figure professionali esterne come infermieri, fisioterapisti, dietisti per affiancare gli utenti nei loro bisogni nel miglior modo possibile".

Continuerai a frequentare il corso specifico anche durante l’estate?

"Sì, quest’estate farò il tirocinio per poi ottenere a novembre la qualifica che mi permetterà di trovare lavoro nel settore socio – sanitario".

Quindi sei soddisfatta di aver scelto l’Istituto Professionale Ruffilli?

"Grazie a questa scuola ho appreso non solo cose tecniche ma soprattutto il modo adeguato e più appropriato per approcciarmi alle varie situazioni e strutture lavorative".

Hai già progetti per il futuro?

"Continuerò a studiare iscrivendomi alla facoltà di educatore sociale e culturale inoltre vorrei conseguire dei master di specializzazione sull’autismo e disabilità intellettive".