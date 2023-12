Sold out per il Canova. In 639 hanno visto la stele

Un vero successo per la mostra temporanea del gesso di Canova (nella foto) che è rimasto visibile al pubblico nelle giornate di sabato e domenica, esposto all’interno della chiesa di San Giacomo, dove sono state organizzate anche delle speciali visite guidate che hanno registrato il sold out in entrambe le giornate. Sabato i visitatori sono stati 328 (di cui 105 hanno scelto la visita guidata), mentre domenica i visitatori sono stati 311 (di cui 100 hanno optato per la visita guidata) per un totale di 639 persone in due giorni. Fino a non troppo tempo fa non sarebbe stato possibile in alcun modo vedere il gesso dedicato alla memoria del Cavaliere Ottavio Trento, infatti l’opera si trovava in un’ala non accessibile del Palazzo del Merenda e versava in condizioni di conservazione particolarmente precarie, ancorato alla parete e con la superficie percorsa da diverse fessurazioni. Dopo un attento lavoro di restauro avvenuto nei mesi scorsi, il pezzo è tornato a tutti gli effetti ad arricchire il patrimonio artistico della città ed è stato ufficialmente presentato al pubblico il 19 novembre, nel corso della rassegna promossa dal Comune ‘Un’opera al mese’.

In quell’occasione i presenti avevano potuto osservarlo da vicino per la prima volta, ma chi aveva perso la ghiotta occasione ha potuto rimediare lo scorso weekend, quando è stato nuovamente esposto. Nonostante non si tratti di un marmo, il manufatto mostra di essere di grande pregio artistico e di ottima fattura e, idealmente, va affiancare la Ebe tra gli oggetti artisticamente rilevanti custoditi in città. Il gesso ricalca la stele funeraria di Ottavio Trento scolpita in marmo dal genio di Possagno tra 1813 e 1815 per l’ex monastero benedettino di San Pietro a Vicenza, dove il monumento fu allestito e solennemente inaugurato nel 1816.

Le recenti operazioni di restauro sono state finanziate dal Comune e hanno avuto un costo totale di 22.400 euro; l’affidamento, nel gennaio di quest’anno, è stato affidato ad Augusto Giuffredi, massimo esperto di gessi canoviani: per qualche mese il gesso è stato ospitato nel suo laboratorio di Montecchio Emilia, dove ha ricevuto le dovute cure per poi tornare finalmente a Forlì con un rinnovato smalto, in attesa di trovare una collocazione permanente dove sia sempre possibile ammirarlo.

s. n.