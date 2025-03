Sold out per ’Le rose di Jennifer’

Posti esauriti, al Fabbri, per ’Le cinque rose di Jennifer’, capolavoro di Annibale Ruccello in scena domani alle 21, diretto da Gabriele Russo e prodotto da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini. Protagonisti Daniele Russo e Sergio Del Prete, in un allestimento che restituisce la malinconia del testo senza sacrificarne l’umorismo. Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di cui è innamorato, ascolta la radio che, intanto, trasmette aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere. Il regista promette una messinscena dall’estetica potente, fedele al testo e alle intenzioni dell’autore: "Cerchiamo di analizzare un testo strutturalmente perfetto, che delinea un personaggio così pieno di vita che pare ribellarsi alla mano di una regia che vuole piegarlo alla propria visione".