Soldi agli ospedali "Niente per il nostro pronto soccorso"

Si irrobustisce ogni giorno di nuovi capitoli la vicenda dei tagli (o dei mancati finanziamenti) alla sanità forlivese. Ieri la presentazione del piano 2022-2024 dell’edilizia sanitaria, da parte della Regione, ha fornito l’occasione per un altro attacco del centrodestra. "Non c’è spazio per il potenziamento del Pronto Soccorso di Forlì nel nuovo piano di edilizia sanitaria – accusa Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega –. A Bologna finanziati ben 4 interventi, Forlì come sempre fanalino di coda".

La maxi manovra da oltre 46 milioni di euro presentata dall’assessore regionale Raffaele Donini per rinnovare strutture e servizi sanitari in tutta l’Emilia-Romagna, non prevede infatti il completamento dei lavori al Pronto soccorso di Forlì, annunciati già otto anni fa e realizzati solo in piccola parte.

L’ospedale Morgagni-Pierantoni è citato solo per l’intervento di ammodernamento degli impianti di trigenerazione, nell’ambito del capitolo ’Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico’.

I sette interventi di edilizia sanitaria, per un totale di 17 milioni, riguardano invece i lavori di ammodernamento del Pronto soccorso di Sassuolo, la realizzazione di un open space per codici verdi e bianchi al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, altri tre interventi a Bologna, uno a Imola e un altro a Borgo Val di Taro.

"Nessuno mette in dubbio l’importanza del finanziamento ricevuto per l’efficientamento energetico degli edifici – sostiene Pompignoli – ma le priorità del nostro ospedale sono altre. Una su tutte, l’ampliamento dei locali del Pronto Soccorso, un progetto annunciato nel 2015 dall’allora direttore generale dell’Ausl Romagna Marcello Tonini, che oggi è fermo per mancanza di fondi".

Il tema è tornato prepotentemente alla ribalta da quando l’abolizione dell’auto medicalizzata a Meldola ha riacceso i riflettori sulla carenza di personale del Pronto soccorso di Forlì, che da anni attende anche di essere ingrandito e migliorato.

"Gli spazi del nostro Pronto Soccorso sono assolutamente insufficienti a garantire condizioni di lavoro dignitose e la qualità della presa in carico del paziente. Non credo sia una novità il fatto che i cittadini vengono fatti stazionare in barella nei corridoi o a decine in una sola stanza. Lo stesso si può dire degli ambulatori, dove i nostri operatori sono costretti a lavorare spesso in situazioni di stress – conclude Pompignoli – . In quei 17 milioni, dunque, si potevano trovare le risorse necessarie per dare avvio al progetto di potenziamento del nostro Pronto Soccorso, tenuto conto, peraltro, che mancherebbe solo 1 milione per affidare i lavori".