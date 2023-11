Soldi per i Comuni. Esulta Forlì: 6 milioni. A Modigliana ben 108: "Grandissimo risultato"

Ammonta a quasi 6 milioni di euro la cifra stanziata per la realizzazione, entro il 2024, di 16 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità a Forlì. L’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, infatti ha messo nero su bianco altri 5.805.467,58 euro. "Risorse importantissime – le definisce l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – che si aggiungono a quelle già erogate per la somma urgenza e ci permettono di entrare nel vivo della ‘fase 2’". Il commissario Figliuolo ha assegnato per la viabilità danneggiata dalle frane 700 milioni, di cui 11,3 milioni per la Provincia di Forlì-Cesena.

Tra le opere più attese c’è il ripristino del canale di Ravaldino, per oltre 400mila euro: i lavori sono in parte già in corso ma con le nuove risorse sarà possibile intervenire da via Pelacano in direzione Roncadello, con la risagomatura degli argini e la rimozione di fanghi e macerie. Per quanto riguarda, i 16 interventi a Forlì città, "otto saranno portati a termine entro il 2023 in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, per un totale di 168.052,56 euro – prosegue Cicognani –. Si interverrà su parcheggi, postazioni di bike sharing e fermate dell’autobus". Altri otto interventi sono invece più complessi e richiederanno più tempo: "Marciapiedi e strade distrutte dall’alluvione, messa in sicurezza di fossi e canali, ripristino di pozzetti e allacci di fognature pubbliche e canalizzazione di fognature bianche e tombinature. Per quest’ultimo blocco di lavori, decisivi per la vera e propria ripartenza, è già in corso la progettazione: l’ordinanza ci assegna 5,6 milioni".

Nel tardo pomeriggio di ieri, anche Modigliana ha esultato: ben 108 milioni erogati dal commissario ("una cifra enorme che dà la dimensione dell’entità dei danni subiti", dice il sindaco Jader Dardi). Tra questi, specifica, 1,2 andranno al ponte di Ca’ Stronchino: il Comune aveva già ricevuto 500mila euro da La7 e Corriere della Sera, 250mila euro da Fondazione Conad, 200mila euro dalle fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna, 167mila dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Con l’importo stanziato ora si arriva ai 2,3 milioni previsti. Il progetto è già stato commissionato. "Abbiamo ora tutte le risorse per affidare i lavori. Al commissario abbiamo chiesto di affiancarci nelle procedure di gara", compreso l’invio "di tre tecnici e di due nuove figure amministrative".

Modigliana esulta perché l’arrivo dei soldi è "un grandissimo risultato, frutto del lavoro di tutta l’Amministrazione comunale e in particolare dell’Ufficio Tecnico, chiamato ad affrontare una situazione inedita e straordinaria. Si avvia ora una fase difficile e molto impegnativa che apre alla ricostruzione del territorio". Infine, Dardi ricorda che "restano aperte le problematiche per il riconoscimento dei danni ai privati: si attende, al più presto, una specifica ordinanza".