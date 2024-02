Solenne pontificale col vescovo Corazza alle 11 in duomo con diretta televisiva

Le celebrazioni religiose in duomo per la Patrona, al via con le messe già alle 6, 8.30 e 9.45, hanno il loro culmine alle 11 col solenne pontificale presieduto dal vescovo mons. Corazza, animato dai cori della diocesi e trasmesso in diretta tv su Teleromagna; presenti anche i salinari di Cervia che portano all’altare ‘l’oro bianco’, ovvero il loro sale, in onore della Patrona. Le messe verranno celebrate anche alle 12.45 e alle 15, poi alle 16.15 ci sarà la recita del rosario seguita dai vespri e dal canto delle litanie. Nuova liturgia alle 18, che sarà presieduta da don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, mentre l’ultima messa sarà quella delle 19.15, celebrata da mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.