Solidarietà a Civitella Gara di aiuti e raccolte fondi

Tanti sono i gesti di solidarietà concreta da parte delel aziende nei confronti del Comune di Civitella colpito duramente da frane e interruzioni nella viabilità verso diversi centri.Tra questi l’Azienda Esse Caffè con sede in Anzola dell’Emilia (Bo) che tramite il suo brand manager Gianluca Frassoldati ha donato al Comune 800 capsule di caffè, 3 macchine elettriche per caffè e confezioni contenenti tutto l’occorrente, cioè bicchierini, palettine e zucchero. Invece l’associazione Lions della Val D’Arda, il cui presidente è Gregory Keble, ha offerto 1 generatore Honda e un’unità Ups.

"Grazie anche al piccolo Brian Fabbri di Santarcangelo di Romagna – commenta il sindaco Claudio Milandri – che ci ha recapitato un suo disegno che ci ha fatto pensare come un gesto così bello da parte di un bambino possa strappare un sorriso in un momento grigio. Il sostegno ricevuto mostra una sensibilità verso il prossimo e ci trasmette la consapevolezza che tali dimostrazioni sono veramente importanti, ci fanno sentire meno soli. A voi tutti vanno la nostra gratitudine nonché i ringraziamenti più sinceri".

Missione compiuta anche per i volontari dell’associazione ‘Soccorso nazionale’ che in pochi giorni hanno riaperto un varco provvisorio per permettere alle famiglie di Seggio di uscire dall’isolamento.

Infine è partita la raccolta fondi ’Non dimentichiamoci di Seguno’ su GoFundMe per sostenere ’I mät ad Sgùn’, un’azienda di gestione famigliare, specializzata nella vendita di formaggi e salumi. L’azienda, colpita dall’alluvione, è rimasta isolata per due settimane a causa delle frane che hanno reso inaccessibile la zona. I campi danneggiati e i boschi franati hanno causato una perdita significativa di lavoro annuale, includendo la trebbiatura e la vendita della legna, che rappresentano una parte essenziale del lavoro svolto dall’azienda. Per partecipare alla raccolta fondi ’Non dimentichiamoci di Seguno’ su GoFundMe, visitare il link gofund.me9d997944.

