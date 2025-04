Solidarietà a Predappio col mercatino della Caritas

Da oltre trent’anni è aperto a Predappio, nei locali seminterrati della parrocchia di Sant’Antonio, una vastissimo mercatino della Caritas con una sterminata quantità di oggetti, che neppure i diversi volontari che lo gestiscono sanno quantificare. "Saranno tante migliaia, perché raccogliamo e raccogliamo, ma non abbiamo mai fatto un vero e proprio inventario", racconta Anna Maria Silvani, sorella di Maria Grazia, una delle fondatrici del mercatino insieme a Pier Luigi Mengozzi che ne è ancora il responsabile, mentre il presidente resta il parroco, don Massimo Bonetti.

Spiega Anna Maria: "La Caritas fu fondata a Predappio nel 1978 dal parroco di allora, il francescano padre Paolo di Paoli. I primi volontari partirono con pochi oggetti e oggi siamo arrivati a varie stanze strapiene all’inverosimile". Ma tutti gli oggetti sono ben ordinati in vari settori.

A sua volta specifica il responsabile Pier Luigi Mengozzi (info: 328.8021264): "Chi desidera contribuire può donare qualcosa che non usa più. Accettiamo un po’ di tutto, purché in buono stato: oggettistica, bigiotteria, dischi, cartoline, abbigliamento e altro. Ringraziamo sentitamente chi da anni ci sostiene con fiducia e generosità". Aggiunge Anna Maria Silvani (info: 339.4095878): "Il mercatino in questi trent’anni è diventato un punto di riferimento per finanziare le attività della Caritas, per riciclare tutto ciò che è ancora utile e valido e per aiutare chi si trova in difficoltà. Come ci ha insegnato papa Francesco, facciamo tutto ciò per gli ultimi".

Qualche esempio. "Nel 2023 abbiamo aiutato alcune persone in occasione dell’alluvione. Sosteniamo poi un progetto per gli studenti in Bolivia, altrimenti non potrebbero andare a scuola, ma anche altre missioni o famiglie collegate con la nostra parrocchia di Predappio".

Per orari e date dell’apertura del mercatino (di solito la domenica pomeriggio ogni 15 giorni, ma in alcune occasioni anche tutto il giorno), ci si può rivolgere ai due responsabili o visitare la pagina Facebook mercatino Caritas Predappio.

Concludono Silvani e Mengozzi: "In questo contesto del trent’anni di attività della Caritas, vogliamo anche ringraziare tutti i nostri volontari e tutti quelli che nel tempo ci hanno donato qualcosa, invitandoli ancora a donare, sullo stile che abbiamo sempre esercitato, sull’invito di Raoul Follerau: ‘Ciò che possiedo è ciò che ho donato’".