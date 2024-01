Solidarietà Aiuti per donne, anziani e disabili

‘Fragilità’ è solo una parola, se a sostegno di chi ha bisogno ci sono tanti gesti importanti come le tante iniziative che, in città, ogni giorno vanno a sommarsi alle altre, creando una vera e propria rete di solidarietà. Si occupa di donne e lavoro Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), la cui sezione forlivese ha da poco festeggiato il trentennale. Ha officiato la cerimonia la nuova presidente, l’avvocata Patrizia Graziani la quale ha ricordato che tra le priorità del 2024 figurano il sostegno alle donne vittime di violenza, attraverso un’azione solidale collettiva.

In occasione della celebrazione dell’Epifania, presso il Villa Romiti, si è tenuto un evento organizzato dalla società sportiva Forlì Roller in collaborazione con la Polisportiva Cava, che ha visto decine di ragazze esibirsi sui pattini in un suggestivo show. Per portare un sorriso in uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione, i ministri volontari di Scientology e Forlì Roller hanno organizzato la consegna di più di 500 calze della Befana piene di dolcetti.

Anap Confartigianato (la sigla che identifica gli artigiani in pensione) e l’associazione ‘Rete Magica - Amici per l’Alzheimer e il Parkinson Odv’ hanno promosso la seconda edizione del corso ‘Movi-menti, buone pratiche per un salutare stile di vita’, pensato per chi ha più di 60 anni e vuole prendersi cura di mente e corpo per contrastare future eventuali patologie legate all’invecchiamento. Il corso base è giunto alla conclusione e i corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, festeggiando l’evento con un rinfresco.

I ragazzi speciali di Laborando, laboratorio promosso da Techne nato per dare risposta alle esigenze di inclusione lavorativa di giovani e adulti disabili, sono stati in visita alla mostra Ercole Baldini allestita ai Musei San Domenico nei primi giorni dell’anno. Accompagnati da docenti di Techne, dalla guida Wilma Malucelli e da Mino Baldini in persona (il figlio del campione), i giovani sono rimasti affasciati e hanno visitato la mostra con grande interesse, apprezzando i contenuti e le forme dell’esposizione dedicata al ‘Treno di Forlì’.

Tra le tante realtà colpite dall’alluvione, figura anche la Casa della Legalità di viale dell’Appennino, il complesso di edifici e terreni confiscato al crimine organizzato e destinato ad attività formative, educative e di promozione sociale. Ora sono in corso le opere di ripristino: nelle scorse settimane ha avuto luogo un incontro che ha visto coinvolti dirigenti e tecnici comunali in vista della possibilità di organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini, anche riprendendo l’importante lavoro di valorizzazione del terreno di pertinenza, in una prospettiva di valorizzazione e conoscenza ambientale.