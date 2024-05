Solidarietà alle famiglie dell’istituto comprensivo 9

Il circolo Pd Forese-Villafranca manifesta la più sincera vicinanza alle famiglie del comprensivo scolastico del territorio che in questi giorni stanno vivendo una profonda preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare e che di certo va a nuocere in primis al benessere dei ragazzi stessi. Ci auguriamo una veloce risoluzione del problema, certi che gli organismi scolastici competenti stiano lavorando per riportare la nostra scuola alla serenità, per il bene dei nostri ragazzi.

Sara Conficconi, segretaria circolo Pd Forese-Villafranca