Solidarietà bipartisan: "Contro Zoli un atto vile. Si trovi il responsabile"

Il Partito Democratico si schiera compatto a fianco di Moreno Zoli, componente del direttivo territoriale forlivese a cui nei giorni scorsi è stata recapitata una lettera di minacce contenente anche un proiettile. Il tutto è in mano alle forze dell’ordine per le indagini del caso. Dalla segretaria nazionale, Elly Schlein, a quella territoriale, Gessica Allegni, tutti gli esponenti Dem hanno espresso solidarietà nei confronti di Zoli. "Siamo al suo fianco –, così Schlein –. Si illude chi pensa di tacitare l’impegno di Moreno Zoli con le minacce: siamo tutte e tutti al suo fianco, gli esprimiamo la nostra solidarietà e continueremo a supportare il suo lavoro e quello del Pd forlivese".

Anche il segretario regionale Pd, Luigi Tosiani, ha voluto portare il proprio sostegno e quello del Partito a Zoli. "Un abbraccio e la solidarietà mia e di tutto il Pd dell’Emilia-Romagna a Moreno Zoli – ha affermato –. Un atto grave e vile protetto dall’anonimato, che respingiamo con forza. Abbiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, e la certezza che Moreno e la comunità democratica forlivese continueranno a lavorare con ancor più determinazione, senza mai rinunciare ad esprimere le proprie idee. Senza paura, perché la democrazia è più forte di queste minacce". Di atto vile parla anche il Pd forlivese, che respinge con forza le minacce pervenute "con una modalità vigliacca e vergognosa" a Zoli. "Un atto vile, che respingiamo con forza – così si esprime tutto il Pd forlivese –, stringendoci attorno a Moreno, in un abbraccio di solidarietà". La segretaria territoriale, Gessica Allegni esprime poi massima fiducia nelle forze dell’ordine, che stanno indagando su quanto accaduto. "Vogliamo dire al responsabile che l’attivismo non si ferma, che la democrazia non ha paura di queste vigliaccate, che l’antifascismo, alla base dei nostri valori, combatte tutto questo – continua poi la segretaria Allegni –. Moreno è una persona gentile, animato da ideali profondi. Chi ha voluto intimidirlo ha davvero scelto male il suo bersaglio. Siamo vicini al nostro compagno e amico e saremo al suo fianco in tante altre battaglie, contro ogni fascismo".

Anche i consiglieri comunali del Pd si stringono attorno al compagno di partito. "Se da un lato il quotidiano impegno antifascista di ognuno di noi è la risposta migliore a chi cerca di contrastare l’attivismo altrui con violenza e minacce – affermano in una nota –, dall’altro assistere a episodi del genere, ancora oggi, è un segnale di allarme da non sottovalutare". Zoli è stato anche attivista delle Sardine e proprio dalle ex Sardine Salentine arriva un messaggio di solidarietà "anche a centinaia di km, vogliamo ribadire il sostegno e la vicinanza a Moreno in questo momento difficile". La ferma condanna dell’accaduto arriva anche da destra per voce della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, e del coordinato comunale, Vincenzo Bongiorno, che confidano "che le autorità facciano al più presto chiarezza sull’episodio accaduto all’esponente del Pd: le indagini faranno il loro corso per trovare il responsabile di questo gesto vile e violento". Una vicinanza che arriva anche dai tanti messaggi e post social giunti direttamente a Zoli, come confida lui stesso. "Anche da molte persone che non conosco, ma che hanno condiviso la notizia per affermare il proprio antifascismo. Voglio ringraziare davvero tutti quanti per la vicinanza e le forze dell’ordine per quanto stanno facendo. Adesso, avanti con l’impegno di sempre".

Matteo Bondi