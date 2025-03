Solidarietà Boom di donazioni e progetti

La Forlì solidale porta avanti numerosissime iniziative nei campi più diversi.

La cartiera ‘Manolibera’ che si trova all’interno del carcere di Forlì, gestita dall’impresa sociale Altremani, si potenzia con nuove attrezzature grazie al contributo ricevuto dalla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese.

Negli scorsi giorni una delegazione di consiglieri comunali ha visitato proprio la casa circondariale di Forlì. Gli amministratori sono stati accompagnati a conoscere i percorsi formativi e le attività presenti all’interno della struttura, tra cui anche la cartiera Manolibera.

Il Forum del Terzo Settore di Forlì Cesena, centrale nella promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della collaborazione tra le organizzazioni che operano nel sociale, ha accolto la visita di Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale del PD per il terzo settore.

Legacoop Romagna partecipa a due progetti di cooperazione internazionale in Senegal, con la volontà di sostenere la creazione di cooperative e microimprese che generino opportunità economiche, tutelare l’ambiente e favorire l’inclusione sociale.

Una folta delegazione del Movimento per la Vita e del Centro di Aiuto alla Vita di Forlì si è recata a Roma per uno speciale evento commemorativo organizzato all’interno del Giubileo: ricorre infatti il cinquantesimo anniversario del movimento.

La Fondazione Dino Zoli ha aperto le sue porte per accogliere le persone, i familiari e i volontari dell’Associazione La Rete Magica – Amici per l’Alzheimer e il Parkinson per una visita guidata alla mostra ‘Trame Esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo’.

Sei nuove socie sono state accolte da Fidapa sezione di Forlì. L’ingresso celebrato nel corso della tradizionale Cerimonia delle Candele.