Solidarietà Cibo, occhiali, giochi: quanti doni

Donazioni, eventi e iniziative di sensibilizzazione: sono sempre di più i gesti concreti di aiuto al prossimo portati avanti in città e nel comprensorio. Prosegue l’impegno solidale del Lions Club Forlì Host a favore della mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore. Nei giorni scorsi sono stati consegnati tanti generi di prima necessità e anche una nuova stampante laser destinata ai volontari. L’afflusso quotidiano alla mensa si aggira tra le 50 e le 70 persone.

I Lions da anni portano avanti anche un’opera importante di raccolta di occhiali usati che vengono poi inviati ai Paesi in via di sviluppo. Negli ultimi due anni il club forlivese ne ha spediti circa 6.500 al Centro Lions per la vista di Chivasso, dove vengono rigenerati. Nel corso degli ultimi mesi ne sono già stati accumulati oltre 650 provenienti dalla raccolta effettuata in occasione della camminata di Babbo Natale e dalla collaborazione con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e la Caritas di Meldola. Non solo: i Lions hanno donato alla scuola media Glauco Fiorini di Villafranca materiale didattico e software utile per agevolare lo studio e l’inclusione scolastica di alunni autistici.

Il centro studi per il volontariato e la solidarietà ‘Giovanni Donati’ dell’Ausl Romagna ha nominato il nuovo Comitato Scientifico per il triennio 2023-2026, nominando la dottoressa Elena Magnani, dirigente medico della Medicina Interna di Cesena, quale coordinatrice del Centro Studi Aziendale.

Biancorossi dal cuore d’oro: un defibrillatore è stato acquistato dal Forlì Calcio insieme alla Onlus Live Charity grazie ai soldi raccolti durante l’asta benefica al Christmas Party 2023. Alla consegna hanno partecipato Davide Gudenzi presidente della Croce Rossa di Forlì e i calciatori del Forlì Mario Merlonghi e Thomas Bonandi, nonché Roberto Bettini di Onlus Live Charity. Ma non basta: infatti, presso la parrocchia dei Romiti, una delegazione dei supporters del Forlì, guidata dallo storico ex calciatore e capitano Alberto Calderoni, ha consegnato ai bambini dell’oratorio del doposcuola un calciobalilla acquistato grazie alle offerte volontarie raccolte nell’annuale cena dei tifosi. A far gli onori di casa il parroco don Loriano Valzania, le educatrici impegnate nel centro d’accoglienza e il coordinatore del quartiere Stefano Valmori.