Solidarietà, da domani e fino a martedì arriva il mercatino dell’usato

Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo organizza da domani a martedì il mercatino straordinario dell’usato con mobili, indumenti, oggettistica, libri e altro. Apertura ore 8.30 nella sede di via Lunga domani con orario continuato fino alle 18.30, domenica apertura dalle 9 alle12.30 e dalle 14 alle 18.30, lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle18.30. Per la preparazione del mercatino straordinario il Comitato resterà chiuso. Per info: www.comitatoforli.org, e-mail: info@comitatoforli.org.

Il Comitato è nato nel 193 grazie anche al conributo di Annalena Tonelli, e ha all’attivo numerosi progetti, tra cui adozioni a distanza, missioni all’estero e alleviamento della povertà in città.