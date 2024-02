Solidarietà da Ior e Bcc. Irst, donato un ecografo

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola è destinatario della solidarietà di diverse aziende forlivesi. Di recente l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) e la Bcc ravennate forlivese e imolese hanno donato un ecografo di ultima generazione, del valore di 10mila euro, che consente il posizionamento in sicurezza di dispositivi (Picc) in grado di raggiungere le vene profonde del corpo, durante le infusioni dei farmaci chemioterapici. La precisione qui è ancor più fondamentale per ridurre il più possibile il numero di tentativi della venipuntura e, di conseguenza, il dolore inutilmente percepito dal paziente oncologico nel corso di queste delicate manovre. Perciò questo nuvo strumento donato è così utile. Ogni anno, infatti, sono circa 550 le persone costrette ad un impianto di Picc per agevolare l’infusione della chemioterapia.

"Lo Ior è nato per restituire valore concreto alla fiducia che ogni singolo donatore e donatrice sul nostro territorio ripongono nella sua attività – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale – laddove vi sia la possibilità di mettere le nuove tecnologie a disposizione dei nostri professionisti di cura. Quando Terzo Settore e privato uniscono le forze e fanno squadra nulla è impossibile. Ringrazio quindi nuovamente la Bcc. L’abbiamo avuta accanto in varie iniziative, tra cui l’ultima in ordine cronologico la Lotteria Solidale di Natale, un ‘gioco’ che ha portato ad un incasso di 165.000 euro per la causa della ricerca scientifica".

"Siamo grati per questo gesto – precisa il dottor Umberto Tarantino, infermiere Picc leader – in quanto questi dispositivi ci permetteranno di incrementare l’offerta all’Irst riducendo i tempi di prestazione pur mantenendone l’efficacia". "La Bcc – spiega Gianni Lombardi, vicepresidente – destina parte dei propri utili al sostegno del territorio. La salute è una componente fondamentale: per questo sosteniamo iniziative volte alla prevenzione, organizzazioni di volontariato e ricerca. Visitando l’Irst ci ha colpito la forte presenza di giovani ricercatrici e ricercatori che mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio impegno per il progresso della medicina".

Infine durante la ‘Festa del maiale’, organizzata a Villafranca dai fratelli Villa e dalla famiglia Bucci, sono confluite centinaia di persone che hanno fatto un’offerta volontaria da devolvere all’Irst di Meldola. "Un modo davvero ‘speciale’ di fare raccolta fondi a beneficio del settore sanitario" ha commentato il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna presente all’iniziativa.

