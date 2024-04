Solidarietà dal cuore verde. Torna Diabetes Marathon: corsa tra parchi e giardini

Torna la maratona di solidarietà per le strade e soprattutto per i parchi con Diabetes Marathon, che scatterà da piazza Saffi e si inoltrerà negli spazi verdi della città. (Iscrizioni oggi e domani: info@diabeteromagna.it; www.diabeteromagna.it).

Forlì torna quindi ad essere protagonista della sensibilizzazione al diabete e della solidarietà nei confronti di chi ne soffre. Volontari, partecipanti, il mondo delle imprese e delle istituzioni: "Tutti insieme – informa una nota degli organizzatori – porteranno il messaggio che realizzare un mondo in cui il diabete non ha più il potere di decidere della vita di nessuno è possibile". Il ritrovo previsto per le 9 alla linea di partenza in piazza Saffi; start alle 9.30. Per chi non si è preiscritto all’evento sarà possibile iscriversi sul posto oggi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domani, dalle 7.30 alle 9.

Per ogni partecipante all’evento, fino ad esaurimento, verrà consegnata una maglietta tecnica simbolo della manifestazione, un pacco partecipazione con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro, oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. La partecipazione servirà a sostenere i progetti dell’Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione.

Il percorso nel verde toccherà i parchi più belli di Forlì e si snoda per 10 chilometri; i meno allenati potranno optare per un percorso più breve da 6,5 chilometri, attraverso i parchi della Resistenza, delle Stagioni, Incontro, giardini Silver Sirotti, Franco Agosto (parco urbano), giardino dei Musei del San Domenico.

Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto di istituzioni, volontari, associazioni e realtà quali: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Forlifarma, Formula Ambiente, Jingold, Martini, Technogym - Wellness Foundation, Balestri & Balestri, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, F.P. Trasmissioni, Olitalia, Plastisavio, Start Romagna.