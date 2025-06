Solidarietà Dallo sport alle raccolte fondi

La solidarietà è contagiosa: in città si moltiplicano le iniziative per dare una mano a chi ha bisogno. Per esempio, praticando sport all’interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità: una ventina di ragazzi tra i 5 e i 14 anni si sono messi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie capacità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione. È il progetto nazionale ‘Sport senza confini’ che ha fatto tappa al campo ‘Carlo Gotti’. L’incontro è stato promosso da Cia-Conad, Fondazione Conad, Procter & Gamble Italia, con il patrocinio del Comune e il sostegno della società Libertas Atletica Forlì e del Cip Emilia-Romagna.

Si è ripetuta anche quest’anno la vendita solidale delle azalee dell’Istituto Oncologico Romagnolo. In totale sono state circa 15.000 le azalee distribuite su tutta la Romagna, con un incasso di quasi 280.000 euro. In provincia di Forlì-Cesena il trend si è mantenuto in linea con le precedenti edizioni: con circa 4.500 le azalee vendute.

Il gruppo dei soci dell’unità cinofila di soccorso ‘L’Arca’, organizzazione di volontariato no profit iscritta al Runts, si è riunito al campo di addestramento di Fratta Terme per un incontro conviviale utile a eleggere il nuovo consiglio direttivo ora formato da Paolo Mocetti confermato presidente, Luca Mocetti, Roberto Toscano, Raffaele Acri, Tania Cicoria e Cristina Feruli come supplente.

In occasione della propria assemblea annuale, l’Ordine provinciale dei Medici Veterinari ha voluto dimostrare la propria solidarietà con le iniziative benefiche portate avanti dalle ‘Cucine popolari di Cesena’. Infatti, attraverso la collaborazione del suo presidente, Claudio Romboli, e dei dottori Puccio D’Altri e Marcello Tordi, entrambi veterinari in pensione e volontari presso le ‘Cucine’, è stata organizzata una cena solidale il cui ricavato è stato interamente devoluto a favore della realtà stessa.

Il Rotary Forlì ha consegnato al direttore della Caritas, Filippo Monari, la somma di 800 euro raccolta con la vendita del libro sulla Madonna del Fuoco curato dal socio, Salvatore Ricca Rosellini, e pubblicato dal Rotary con l’editrice Grafikamente.