Solidarietà e bellezza. Cena benefica, raccolti dallo Ior 19mila euro

Serata di solidarietà dello Ior – l’Istituto oncologico romagnolo – a sostegno dei lavori di ristrutturazione del reparto di chirurgia senologica di Forlì. Ovvero, la ’Charity dinner Ior’, che s’è tenuta giovedì sera all’Auditorium della chiesa di San Giacomo, e con un esito più che positivo: circa 200 le persone a tavola, per un contributo finale di oltre 19mila euro.

Sebbene solitamente prevista per il periodo natalizio, la serata – ormai una tradizione consolidata del territorio – è stata anticipata per essere in concomitanza con il ’mese rosa’ vista la buona causa cui era dedicata. "Il progetto – spiega la dottoressa Annalisa Curcio, che dirige il reparto di senologia – nasce dalla necessità di rendere gli ambienti dove accogliere le nostre pazienti più luminosi, più ampi, più spaziosi, come peraltro richiesto anche dal ministero della Salute che ha introdotto il concetto di umanizzazione delle strutture ospedaliere all’interno delle sue linee guida".

Luoghi di cura più confortevoli per le donne che vengono ricoverate e per i famigliari che le vengono a trovare "significa – prosegue la dottoressa Curci – garantire un maggior benessere durante la degenza: trovarsi in un reparto esclusivamente votato alle terapie e alla guarigione della patologia porta chiaramente a sentirsi delle malate, più che delle persone con delle esigenze".

All’interno del reparto, oltre ai pannelli illuminati sui soffitti con la riproduzione del cielo, verranno installate alcune tra le opere più iconiche dell’arte moderna. Sarà così che le pazienti ricoverate potranno muoversi tra riproduzioni di Edgar Degas e Gustav Klimt. "L’arte è bellezza, comunicazione, cura", ha sottolineato la dottoressa Curcio.

"Abbiamo anche portato avanti una campagna di raccolta fondi – rimarca il presidente dell’Istituto oncologico rRomagnolo, Luca Panzavolta – volta a donare i caschi refrigeranti Paxman Scalp Cooler ai vari reparti della Romagna, che permettono ad un 65% delle malate che vogliono usufruire di questa opportunità di evitare la caduta dei capelli".

Sempre in tema di solidarietà da segnalare che oggi e domani le squadre Asd Pianta, Prima categoria ed Esordienti 2012, scenderanno in campo con un nastrino rosa nella felpa che rappresenta il simbolo della campagna nazionale per la prevenzione del tumore al seno della Lilt, ’Lega italiana per la lotta contro i tumori’ di Forlì Cesena. Sandra Montalti, presidente di Lilt Forlì-Cesena si dichiara "soddisfatta dell’iniziativa. A nome della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì Cesena esprimo profonda gratitudine alla Asd Pianta. Con questa campagna la Lilt sollecita le donne a non trascurare la visita senologica periodica".