Solidarietà e legalità, l’Artusi ospita due cene a tema

Sono due le serate all’insegna della solidarietà e della legalità organizzate all’alberghiero di Forlimpopoli: filo conduttore, naturalmente, sarà anche il gusto. Entrambe hanno già fatto regustrare il tutto esaurito. Si comincia domani alle 19,30 con il Gran Galà di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Forlimpopoli e Bertinoro. "Si tratta di un irrinunciabile appuntamento – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico – che vede riuniti a tavola i valori dell’associazionismo socio-assistenziale, dell’impegno civile e del volontariato con la cultura del gusto e della tradizione enogastronomica interpretate dal nostro Istituto, eccellenza indiscussa nella formazione dei futuri professionisti dell’arte culinaria e dell’ospitalità alberghiera. Il ricavato dell’evento verrà, anche quest’anno, devoluto al finanziamento di borse di studio e all’acquisto di materiale didattico a riconferma del saldo radicamento sul territorio della Croce Rossa Italiana locale, da anni impegnata in molteplici attività assistenziali e iniziative di autofinanziamento per i tanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione a favore della comunità".

La Cena della legalità è, invece, in programma lunedì alle 20, in collaborazione con Casa Artusi, l’associazione delle Mariette, Olearia Sangiorgio e Trattoria Montepaolo. Protagonista sarà lo chef Filippo Cogliandro (foto), 53enne calabrese, da tutti ormai ribattezzato lo ‘chef della legalità’ perché ha saputo dire no alle minacce della ‘ndrangheta locale rifiutandosi di pagare il pizzo. Non soltanto lo chef guiderà in cucina gli allievi dell’Istituto, ma resterà tutta la giornata a contatto con gli studenti delle quinte offrendo la propria testimonianza per sensibilizzarli sulle tematiche di legalità e giustizia. Ospite sarà anche l’Associazione Libera, guidata da Franco Ronconi. Il menù della serata si apre con una degustazione di oli, seguita da tagliatelle di seppia dell’Adriatico, crema di avocado, cetriolo, limone salato e gocce di olio evo, ravioli tondi di passatelli alle vongole e scorfano in acqua di pomodoro, riso mantecato del Delta del Po IGP, caciocavallo affumicato, coulisse di frutti rossi, stracotto di guanciola di vitello al vino rosso, spuma di patate viola, tartufo marzolino, giardinetto agrodolce e con mezza sfera di gelato all’olio evo, spuma di pane e saba, passione e germogli di piselli, bignè glassati alla crema di bergamotto di Reggio Calabria e dolcezze di Carnevale. ma.bo.