Solidarietà, ecco tutti i progetti premiati

Si è svolta ieri, in municipio, la consegna ufficiale dei contributi per i progetti che sono risultati vincenti alla 22ª edizione della Lotteria della Solidarietà. Oltre ai rappresentanti delle varie associazioni, erano presenti Alberto Bravi, organizzatore della lotteria e presidente dell’associazione Amici di don Dario, Barbara Rossi assessore del Comune di Forlì, mons. Livio Corazza vescovo di Forlì-Bertinoro, Francesco Billi sindaco di Castrocaro e la deputata Rosaria Tassinari. Nell’edizione di quest’anno sono stati venduti 43.832 biglietti con una ridistribuzione di 38.182 euro.

Sono stati premiati i seguenti progetti: ‘Fuoriclasse, ma con classe’ (contributo di 2.500 euro) promosso dall’associazione Il Pellicano Aps di Cesena, che si pone come obiettivo di trasformare il tempo di sospensione scolastica di studenti con disagio sociale in un’opportunità di crescita attraverso attività ludiche e di riflessione e di dialogo. Una risposta, questa, al disagio giovanile e alla dispersione scolastica. Il progetto ‘Dalla stessa parte’, promosso dall’impresa sociale Cavarei di Forlì, ha ottenuto un contributo di 1.500 euro per promuovere percorsi formativi per operatori sociali coinvolti in attività con giovani disabili per aumentare la loro autonomia. Un altro contributo di 1.500 euro è stato elargito in premio alla cooperativa sociale Paolo Babini di Forlì per il progetto ‘Incontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica’ che si propone di creare momenti di socializzazione e sostegno alla genitorialità nella Casa Santa Monica aperta recentemente a Forlimpopoli presso il Monastero delle Agostiniane.

Il quarto contributo (500 euro) è stato offerto alla ‘Ricerca di un farmaco per curare la sindrome RTD’ promosso dall’Associazione RTD Italia di Forlì impegnata nella ricerca di un farmaco in grado di assorbire la Vitamina B2 nei malati che hanno il gene deficitario del trasportatore di questa vitamina. La RTD è una malattia neurodegenerativa grave e molto rara, con 214 pazienti confermati tra il 2010 e il 2019: è detta anche sindrome di Brown-Vialetto-Van Laere.

Infine, come di consueto, la lotteria ha donato 1.500 euro al fondo Carcere gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della casa Circondariale di Forlì, a favore di iniziative e bisogni dei detenuti.

Rosanna Ricci