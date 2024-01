Solidarietà: i vincitori della Lotteria. Ecco le realtà sociali premiate

Si è svolta venerdì l’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali premiati della 23ª edizione della Lotteria della Solidarietà.

L’iniziativa di raccolta fondi è promossa dall’associazione ‘Amici di don Dario’ (nata in memoria di don Ciani, storico cappellano del carcere di Forlí e fondatore a Sadurano di un gruppo di accoglienza di persone con disagi psichici, scomparso il 26 luglio 2015) , dal Consorzio di solidarietà sociale e da VolontaRomagna. Il sorteggio è avvenuto alla presenza degli enti organizzatori e di un incaricato della polizia locale a garanzia della trasparenza dell’operazione. In questa edizione sono stati venduti 44.755 biglietti che hanno permesso di ridistribuire 38.829 euro agli enti locali senza scopo di lucro.

Il primo premio è andato al biglietto n. 35848, che si aggiudica un buono vacanza del valore di 1.500 euro; il secondo, un coupon da 600 euro di Casadei Expert, al n. 12677; infine, il terzo, un buono da 300 euro di Casadei Expert, era abbinato al biglietto n. 11642. L’elenco completo dei 150 biglietti vincenti è consultabile su: amicididondario.it/wp-content/uploads/2024/01/biglietti-vincenti-in-ordine-di-premio.pdf.

Inoltre, sono stati premiati i seguenti progetti: ‘Casa Luciana’, con un contributo di 2mila euro, promosso dalla cooperativa L’accoglienza di Forlì, per il sostegno delle persone in difficoltà e l’integrazione sociale. Un’ulteriore donazione di 1.500 euro è stata destinata a ‘Crescere nella comunità’ della associazione Welcome Odv di Forlì, che si pone l’obiettivo di avviare processi di inclusione per minori con background migratorio.

Un contributo di 1.500 euro è stato elargito al progetto ‘I maltagliati’ della cooperativa Paolo Babini di Forlì, finalizzato all’educazione dei ragazzi con disagio sociale e al loro inserimento lavorativo tramite laboratori di cucina. E ancora, altri mille euro a ‘Terra e natura: torniamo all’aria aperta’, di Kara Bobowski di Modigliana, per il ripristino di un terreno danneggiato dall’alluvione e dove verranno svolte attività per persone con fragilità.

Infine, come di consueto, la lotteria ha donato 1.500 euro al fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa circondariale di Forlì. La consegna ufficiale dei contributi ai progetti sociali, selezionati da un’apposita commissione, è prevista per venerdì 2 febbraio in Municipio alla presenza di alcune autorità cittadine. "In questi anni grazie alla Lotteria della solidarietà – sottolinea in una nota Alberto Bravi, presidente dell’associazione ‘Amici di don Dario’ – sono stati erogati, complessivamente, contributi alle organizzazioni del terzo settore per 510.705 euro. Una cifra consistente che ci stimola a proseguire su questa strada".