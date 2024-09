Solidarietà In campo con l’obiettivo salute

Donazioni, incontri, iniziative, associazioni benefiche… La solidarietà assume tante forme diverse in città.

L’associazione ‘Dedicata ad un Angelo’ di Predappio ha donato dieci navigatori satellitari di ultima generazione alla centrale operativa 118 dell’ambito di Forlì. Lo scorso giugno il sircolo Arci di Villa Rotta ha organizzato in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, in occasione della Festa Artusiana, le tradizionali ‘Serate del caplet’, in collaborazione con gli organizzatori della Festa dell’Unità di Borgo Sisa e alcuni volontari dell’associazione Amici dell’Hospice. Grazie all’iniziativa sono stati destinati 2.000 euro agli Amici dell’Hospice.

Il dottor Andrea Amadori, responsabile regionale della Associazione Ginecologi Extraospedalieri, ha organizzato una conferenza per una giornata dedicata alla conoscenza dell’human papilloma virus presso l’hotel Globus, a Forlì. Il tema dell’incontro ha riguardato in particolare la sensibilizzazione sulla necessità di migliorare il rapporto medico/ostetrica/infermiere-paziente ancor prima della conoscenza del reale pericolo di questa infezione virale. Il corso è stato organizzato in onore dello scomparso professor Dino Amadori.

Nelle scorse settimane una delegazione dell‘Ausl Romagna si è recata a Siviglia per una visita-studio presso il Servicio Andaluz de Salud. L’Ausl era stata infatti selezionata nel progetto europeo ‘Circe‘ per l’implementazione di una best practicesulle cure primarie, basato sullo scambio di buone pratiche in ambito sanitario, con l’obiettivo di unaq presa in carico omnicomprensiva del paziente con malattie croniche.

Il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, al termine dell’anno sociale 2023/2024, ha stabilito di conferire la Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza lionistica, a tre soci: Liberio Lombardi, Mauro Rosetti e Claudio Servadei. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato a chi ha dedicato un particolare impegno al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Cambio della guardia per il Club 41: sarà Ugo Cacciaguerra, 55 anni, imprenditore forlivese fondatore di dell’agenzia di web marketing Logicamente, il nuovo presidente per l’anno sociale 2024-2025.