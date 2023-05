Solidarietà in campo Donati mille materassi, un’idropulitrice e generi di conforto

A due settimane dall’alluvione che ha devastato la Romagna, non si ferma l’onda della solidarietà di aziende, associazioni e privati cittadini che stanno continuando a donare beni di prima necessità alle famiglie che hanno perso tutto.

L’azienda forlivese Dorelan, di concerto con le amministrazioni locali, ha potuto offrire prontamente un suo contributo per fornire un supporto tempestivo alla comunità donando 1.000 materassi, 1.000 reti e 2.000 guanciali al Comune di Forlì il quale poi si occuperà, nelle prossime settimane, della distribuzione alle persone che abitano nelle zone colpite, in modo da portare un rapido conforto a coloro che hanno subito danni durante l’alluvione. Un’attenzione particolare è stata rivolta ai dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie colpite dall’alluvione, ai quali sono stati donati immediatamente reti, materassi e cuscini. Per contribuire attivamente alla ricostruzione delle aree colpite, inoltre, è stata avviata un’importante iniziativa valida fino al 30 giugno. Attraverso i negozi monomarca e plurimarca aderenti, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Dorelan offrirà ai propri clienti dei pacchetti (materasso, rete e guanciale) ad un prezzo agevolato. In alternativa, verrà applicato uno sconto del 50% per coloro che acquisteranno in store con consegna nelle province alluvionate.

Elfi Spa, azienda leader nel settore delle elettroforniture, ha deciso di annullare il suo tradizionale ‘Elfi day’, scegliendo di devolvere gli alimenti preparati, ma anche la struttura stessa a chi ne avesse bisogno. Per quanto riguarda le promozioni commerciali, invece, sarannoproposte in un’iniziativa virtuale. L’azienda, oltre ad aver devoluto in prima persona una somma di denaro per la ricostruzione dopo il disastro, promuove anche una raccolta fondi per aiutare chi è stato più colpito. L’iban al quale fare riferimento per donare è: IT20R0200823907000106767364.

La Round Table nazionale si mobilita, assieme alle Tavole del territorio tra cui la RT6 Forlì, donando vanghe, generatori, idropulitrici, ma anche latte, acqua, alimenti, omogenizzati, prodotti per la casa e per l’igiene personale, pannolini, vario materiale da lavoro, tavoli, sedie, abbigliamento per bambini e adulti: materiale per un totale di oltre 40 quintali. Il carico è stato portato al Palasport Villa Romiti. "È commovente – afferma il presidente Riccardo Lombardi – il modo in cui tanti amici da tutta Italia si sono mobilitati per fare arrivare il loro sostegno. Non lo dimenticheremo mai". Il prossimo presidente di Tavola, Niccolò Riccardi, sottolinea: "Ci vorrà non poco tempo per curare l’enorme ferita dell’alluvione. Come RT6 tenteremo con il massimo impegno di portare il nostro aiuto a questa situazione di bisogno. D’altronde siamo un club service, e appunto l’aspetto del servizio è per noi fondamentale".

Anche il Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna si è mobilitato donando un’idropulitrice professionale dotata anche di uno specifico kit di detersione pavimenti al presidente del quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, Alessandro Gasperini, il quale ha immediatamente reso disponibile l’attrezzatura ai volontari che operano nel quartiere San Benedetto, uno fra i più colpiti dall’alluvione, affinché il macchinario possa essere utilizzato per la pulizia delle tantissime abitazioni e dei locali commerciali che sono stati devastati dalle acque.