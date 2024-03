Solidarietà In campo per le donne e non solo

Continuano le iniziative dedicate alle donne, non solo nella giornata internazionale dell’8 marzo ma anche ieri, quando una delegazione del Partito Radicale si è presentata in carcere per consegnare mimose alle detenute della sezione femminile (quella di Forlì è l’unica della Romagna). Insieme ai radicali, guidati da Ivan Innocenti, c’erano gli avvocati Antonio Fausto Battistel, Silvia Zoli, Giovanni Benini e Filippo Antonelli. Analoghe iniziative si sono tenute a Rebibbia, San Vittore e altri penitenziari. "Non è il classico modo per festeggiare la giornata delle donne, ma è quanto mai necessario richiamare l’attenzione sulle donne detenute e sui bambini in carcere", dicono i Radicali.

Circa 400 persone, invece, si sono date appuntamento venerdì sera a Terra del Sole per partecipare alla Camminata della donna, organizzata dall’associazione podistica Corri Forrest e dagli amici di Walking on the Hills - Magica tribù. Un’escursione notturna sviluppata lungo un itinerario di 8 chilometri ma alla portata di tutti, grazie anche alla preziosa guida di Valentina Ghetti e Monica Zecchi. "Abbiamo scelto il percorso breve in collina della Fuga Forrest – spiega Luigi Illari, presidente di Corri Forrest –. È stato un successo stratosferico con ben 350 paganti". Al termine, tutti di nuovo in piazza d’Armi e quindi nel giardino di Palazzo pretorio per condividere un momento di allegria e ristoro. Ricco il piatto del post scarpinata, preparato in collaborazione con il Gruppo Alpini: fagiolata del Piave dagli antichi sapori, fagiolata all’uccelletto per vegetariani, vegani e intolleranti, sangiovese 14 gradi, tè caldo e colomba. "Poi mimose per le donne e per tutti i buonissimi cioccolatini offerti dai fratelli Gardini". Tra i presenti gli assessori comunali Catia Conficoni e Massimo Paolini.

Un’altra causa importante è quella della memoria delle vittime di mafia: fino a pochi giorni fa, di fronte al San Giacomo, c’era l’Albero dei Tutti, grande scultura dedicata a chi ha perso la vita combattendo la criminalità organizzata. Nella giornata dell’inaugurazione della mostra sui PreRaffaelliti, anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano gli ha reso omaggio: Simona Palo, referente della Fondazione Falcone in Emilia-Romagna, ha consegnato al ministro un lenzuolo raffigurante l’immagine di Falcone e Borsellino, a memoria degli stessi appesi nelle case dei palermitani all’indomani delle stragi di mafia del 1992.

Degna di nota, sul fronte della solidarietà, anche la ludoteca donata al reparto di Pediatria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni dall’associazione Collego Aps, composta da set di mattoncini Lego diversi e variegati che i bambini potranno utilizzare nella loro camera, o nelle zone gioco comuni. Analoga iniziativa ha toccato, nelle scorse settimane, anche l’Irst di Meldola.