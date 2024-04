Solidarietà in scena al ’Testori’. Commedia dialettale in nome di padre Raffaello

Oggi alle 20.30 al teatro Testori di via Vespucci, la compagnia di Teatro Popolare "Tpr Doppio Gioco" di Faenza porterà in scena "Us marida Mingò", commedia dialettale brillante in tre atti di Alfredo Visani.

Lo spettacolo è proposto come iniziativa di solidarietà dal gruppo ex Scout FO 3° di Santa Maria del Fiore, in collaborazione con il Centro missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Emilia-Romagna. L’incasso della serata, infatti, sarà devoluto alla missione e alla clinica di Duga, in Etiopia, fondate da padre Raffaello Del Debole, missionario cappuccino e assistente spirituale del Gruppo Scout FO 3° e deceduto nel 2023 ad Addis Abeba. "Nonostante la scomparsa di padre Raffaello, avvenuta il 7 agosto dello scorso anno – sottolineano in una nota i promotori – la clinica prosegue la sua attività, rappresentando un presidio sanitario fondamentale in un territorio vastissimo. Le necessità della struttura sono molteplici: da quelle quotidiane a quelle che riguardano attrezzature e ausili che la rendano autosufficiente rispetto, per esempio, al fabbisogno energetico. Attraverso queste iniziative il gruppo ex Scout del FO 3° intende quindi dare un contributo tangibile all’attività della clinica e allo stesso tempo mantenere viva la memoria dell’impegno di padre Raffaello".

Il missionario, nato nel 1934 a Castiglion Fiorentino, nell’ottobre del 1967 venne inviato a Forlì come assistente spirituale del gruppo Scout FO 3° nella parrocchia di Santa Maria del Fiore, in via Ravegnana. Qui rimase tre anni e stimolò in tanti giovani il desiderio di impegnarsi a favore dei più deboli e dei bisognosi. Chi ebbe modo di conoscerlo ricorda che "sapeva colpire i ragazzi con l’umiltà della sua fede e con l’esempio concreto del rimboccarsi le maniche".

Informazioni, www.fo3.it.

Alessandro Rondoni