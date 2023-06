Solidarietà inarrestabile Al parco 500mila euro

Non si fermano le offerte e le racolte fondi fatte ad hoc per la ripartenza della Romagna. In particolare, La7 insieme al Corriere della Sera hanno raccolto 500mila euro con la campagna ‘Un aiuto subito’ da mettere a disposizione del Comune di Forlì per intervenire su un luogo particolarmente colpito dall’alluvione e contribuire alla sua rinascita. Il sindaco Gian Luca Zattini, insieme alla giunta, ha individuato il parco urbano Franco Agosto, dove nelle zone del laghetto, dell’area giochi e dei giardini il fango è ancora tanto e indurito a causa del caldo torrido. "In questo luogo i danni si stimano per centinaia di migliaia di euro, per questo la donazione di La7 è davvero importante per noi" ha dichiarato il primo cittadino.

Ma gli aiuti provengono anche dall’interno. È il caso della donazione da parte dei commercianti del centro, che non sono stati toccati in prima persona dalla catastrofe. Infatti, martedì 22 titolari di diversi esercizi commerciali hanno consegnato al sindaco e all’assessore Andrea Cintorino, la ricevuta di un versamento di 2mila euro, frutto di singole raccolte fondi per sostenere gli alluvionati. I negozi che hanno preso parte all’iniziativa sono: Huarò, Caffè il Mattino, Boutique del Gelato, Treossi, Better Boutique, Profumeria Vanity, Ale 2, Driver Donna, Driver Uomo, Paprika calzature, Caffè dei Corsi, Regina Forlì, Jumper Shoes, Fedifo, Osteria Nascosta, Alimentangolo, Calzature Biserna, La Bottega di via Mameli, E. Monti snc, Pescherie, Equamente e Agenzia Viaggi La Trottola.

Più mirata invece la donazione da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì e Cesena. Il Consiglio ha infatti deciso di donare 5mila euro sia a Cucine Popolari ODV di Cesena sia alla Caritas diocesana di Forlì e Bertinoro. Inoltre, l’ordine ha anche intrapreso un’azione di assistenza gratuita alla popolazione colpita, mettendo a disposizione una ventina di commercialisti presso i locali del Comune di Forlì per la compilazione delle richieste di rimborso danni.

Un contributo simile quello dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici Conservatori, l’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, l’Ordine degli Ingegneri, tutti della Provincia di Forlì - Cesena, che si sono messi a disposizione per assistere i cittadini nella compilazione dei moduli Cas e Cis per la richiesta di contributi. Nel salone comunale sono state allestite quattro postazioni dedicate ai quattro ordini e collegi coinvolti, che hanno messo a disposizione presidenti, segretari, consiglieri insieme a colleghi e colleghe dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e per l’intera mattinata del sabato.