Solidarietà La grande forza dei volontari

Forlì è una città solidale e lo si vede non solo se si elencano le tante iniziative benefiche organizzate in città, ma anche se si guarda alla solida rete di realtà e associazioni sempre più strutturate e dinamiche nel manifestare il loro impegno per il prossimo. Pensiamo, ad esempio, al Consorzio Solidarietà Sociale che ha recentemente consolidato la sua presenza sul territorio investendo nell’acquisto dell’immobile di proprietà dell’istituto femminile Santarelli in via Dandolo 18, già sede del Consorzio dal 2001. Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena è una rete di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato della quale fanno parte: l’Accoglienza, Cavarei, l’Aquilone, Lamberto Valli e Paolo Babini e due organizzazioni non profit (associazione Amici di Don Dario e Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo).

In occasione della 46ª Giornata della Vita, che quest’anno ha coinciso con la festa della Madonna del Fuoco, il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita hanno organizzato e animato in Cattedrale due momenti significativi per la devozione a Maria e per l’impegno a difesa della vita: il concerto ‘Ave Maria madre della vita’ eseguito dal gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la messa celebrata in duomo dal vescovo.

Se è vero che ‘l’uovo è buono anche dopo Pasqua’, allora di certo il panettone è buono anche dopo Natale: nelle scorse settimane l’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche) ha effettuato una consegna di dolci agli ospiti della casa di riposo di Castrocaro Terme e Terra del Sole alla presenza, tra gli altri, anche del parroco don Urbano Tedaldi e dell’assessora comunale al welfare Federica Pierotti.

La Cisl Romagna ha compiuto una tappa significativa a Forlì, visitando l’ ‘Albero dei Tutti’, un’opera contro la mafia allestita nel piazzale di fronte alla chiesa di San Giacomo. La visita è stata guidata da Simona Palo, referente della Fondazione Falcone in Emilia-Romagna alla quale hanno partecipato William Ballotta della segreteria Cisl Emilia Romagna e Monica Lattanzi del Dipartimento sulla Legalità.

Presso il Grand Hotel di Castrocaro si è tenuta la cerimonia di inizio anno del Soroptimist International Club Forlì, con il ‘cambio del collare’, cioè il passaggio di presidenza tra la ‘past president’ Yvonne Grimaldi e Mariarita Zanca, presente la past Presidente Nazionale Wilma Malucelli. Nel corso della serata è stato ricordato il 40° anniversario di fondazione del club, impegnato nell’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani e sviluppo della pace.