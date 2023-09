Solidarietà per rinascere "Raccolti 10mila euro con 111 donatori sul web"

di Matteo Bondi

Forlimpopoli è stato forse il paese con meno danni a maggio, con l’eccezione di una famiglia: quella di Eros Stoppa e Raffaella Rossi, residenti in via della Croce, al confine con Forlì, che si sono visti sommergere la loro casa dall’acqua nel giro di pochi minuti. Lo stesso Stoppa si è salvato solo sfondando lo scuro di una finestra, salendo poi sul tetto della casa e, da qui, su una piscina gonfiabile galleggiante. È stato poi tratto in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco nella serata del 16 maggio. Via della Croce è rimasta sommersa dall’acqua per giorni e giorni.

A tre mesi di distanza da quel dramma, con la casa ancora completamente aperta aspettando che i muri possano asciugare, è arrivata una donazione di 1.500 euro da parte del Circolo Pd di Collegno (provincia di Torino) e dell’associazione ‘La fabbrica della Pace’. È solo l’ultimo gesto in ordine di tempo che sta aiutando i coniugi forlimpopolesi – per ora alloggiati in un appartamento a Forlimpopoli – a rialzarsi.

"Nessuno avrebbe potuto solo lontanamente immaginare un disastro simile – dicono –, ma nessuno mai si sarebbe aspettato neppure una così tempestiva solidarietà, soprattutto da tanti, tantissimi giovani che si sono rimboccati le maniche per aiutare tante famiglie, con un senso civico eroico e un cuore grande. Questa cosa che è successa ha talmente scosso le coscienze che ha scatenato in tutti un profondo senso di umanità e di altruismo, tanto che anche da luoghi lontani le persone hanno desiderato, al di là delle distanze, portare il loro aiuto concreto. Vogliamo ringraziare, quindi, dal profondo del cuore per averci fatto sentire vicinanza e calore".

Infatti ci sono anche 111 persone che hanno donato tramite una sottoscrizione su gofundme.com che un’amica di famiglia ha aperto subito dopo la tragedia: ‘Alluvione: una nuova casa per Eros e Raffaella’. In questo caso sono stati raccolti oltre 10.000 euro che hanno permesso alla famiglia di comprare un’auto usata in sostituzione di quella andata persa durante l’alluvione. "Abbiamo fatto domanda per il Cis e il Cas, ma ancora i soldi non sono arrivati. Per fortuna abbiamo tante persone attorno che ci vogliono bene. L’ultima donazione è arrivata tramite la sindaca, Milena Garavini, che ci ha indicato al circolo e all’associazione".